雲林農會改選選情熱 大埤怡然村已查獲2人涉賄選

基層農會將於明天改選，雲林縣大埤鄉選情激烈，檢警日前查獲58歲李姓會員代表候選人以每票1至2萬元不等代價向會員行賄，追查收賄人時，又發現同村另一名61歲李姓候選人也涉嫌賄選，今依違反農會法對李嫌提起公訴。

基層農會改選，各農會將分別選出45席會員代表，雲林縣除斗南登記參選人數爆炸，高達82人要搶45席次，大埤72人、口湖71人，競爭都很激烈。

檢方日前才查獲登記第20屆大埤鄉農會怡然村農會代表的58歲李姓候選人以一票1至2萬元代價向盧、蘇、陳等5位會員行賄，尋求支持，後續再追查其餘收賄人時，傳喚某會員時，該名會員表示，向她買票的是另一名61歲的李姓會員代表候選人。

檢警在其住處搜索，扣得現金2萬1000元、文宣品等證物，並拘提李姓候選人到案說明，經訊問後，李姓候選人及收賄的會員均坦承犯行，檢察官彭彥儒認為兩人無羈押必要，李姓候選人訊後以15萬元交保，收賄會員繳回犯罪所得，並依違反農會法對李嫌提起公訴。