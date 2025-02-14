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撞死陳梅慧 肇事者「負債百萬沒手機」哭窮沒能力賠

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

虛擬貨幣分析師陳梅慧於國道新竹路段發生車禍身亡，新竹地檢將追撞的徐姓駕駛依過失致死等罪嫌起訴，今天早上雙方調解並開庭，不過，徐姓駕駛並未到場。陳梅慧家屬的委任律師邱顯智在庭上表示，事發至今徐姓駕駛從未致電關心與慰問，調解時保險公司還拒賠，請法院從重量刑。徐姓駕駛下午則稱，「沒有能力償還，未聯繫是因沒手機」，遭法官反駁「還有市內電話，該做的就做，否則會被多判幾個月。」

陳梅慧與任職刑事局的男友去年12月4日凌晨因案應訊返程時，於國道新竹路段車禍身亡，徐男為租賃車司機，主跑機場服務，4日凌晨2時許接到李姓夫妻並載往桃園機場搭機，在國道1號駛入77.7公里處彎道釀禍。

今天早上4名受害者前來，陳梅慧家屬與陳的男友未到場，委託律師前來。由於徐姓駕駛未到，庭內的書記官立刻致電，才得知法院所寄送地址與徐男現居地址的「街、路」名稱不同，法官當場要求徐男今天下午2點半前來開庭。幾位受害者一度質疑「保險公司都來了，怎麼可能徐男沒收到法院傳票？」

邱顯智在庭上表示，徐姓駕駛的行為導致白髮人送黑髮人，傳喚還未到庭，犯後態度惡劣，發案至今不聞不問，今早調解時，保險公司聲稱車輛是營業車使用，因此一毛錢都不賠，讓調解委員也傻眼。邱顯智請法官協助，要求保險公司提出契約，從中釐清條款。

邱顯智還說，徐姓駕駛究竟是疲勞駕駛還是有什麼因素？受害家屬也想了解，希望能了解駕駛出勤狀況。徐姓駕駛當天的李姓乘客也到場，他表示夫妻倆因此案受傷，妻子受重傷、雙腿斷掉，相當辛苦，其他受害者也呼籲徐姓駕駛出面負責，並不滿保險公司因此卸責，揚言要開記者會揭露。

對此，檢察官請求勘驗駕駛手機、調閱保險資料等，及事發現場的監視器等。針對是否疲勞駕駛？也要求調閱案發前一個月出勤紀錄，以及駕駛的ETC資料。

今天下午2點半，徐姓駕駛獨自前來開庭，針對債務狀況，他在庭上表示自己負債好幾百萬，從事機場接送就是為了還車貸和積欠朋友的費用，如今工作也沒有了，更沒有能力償還，僅能做臨時工。

針對保險公司的說詞，徐姓駕駛回應，他請靠行公司掛R牌，才能做機場接送，當時有請公司出面協助買乘客保險，他去年買4.5萬的乙式保險。不過，法官詢問他「投保公司知道內容是從事營業車，並作機場接送？」徐男則回應「不知道靠行公司跟保險公司的說法」。

對於徐姓駕駛至今未聯繫，他說明「因為手機被檢方扣押，才無法聯繫。」此話遭法官反駁，「現在還有市內電話，要嘗試去聯繫，至少該做的就做，否則以這樣態度，都沒有處理方法，會被多判幾個月。」法官告訴他，會盡快安排調解，要徐姓駕駛找時間做法律諮詢，了解後續如何處理。

虛擬貨幣分析師陳梅慧於國道新竹路段發生車禍身亡，新竹地檢將追撞的徐姓駕駛依過失致死等罪嫌起訴，今天早上雙方進行調解並開庭，幾名受害者前來法院開庭。記者郭政芬／攝影
虛擬貨幣分析師陳梅慧於國道新竹路段發生車禍身亡，新竹地檢將追撞的徐姓駕駛依過失致死等罪嫌起訴，今天早上雙方進行調解並開庭，幾名受害者前來法院開庭。記者郭政芬／攝影

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