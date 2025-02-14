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溫朗東疑藍委競選小物是中資 告發傅崐萁反滲透法

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁去年被爆料提供藍營立委候選人競選小物，小物由花蓮「戰天下」公司負責，負責人蘇意舜是傅在花蓮縣長任內的觀光處長；政治評論員溫朗東認為，小物發放與中資有關，今前往台北地檢署告發傅、蘇違反反滲透法

溫朗東提告指出，如果競選小物背後的來源是中國大陸，就會有違法的問題，另有媒體報導傅崐萁大量發放競選小物給藍營立委，希望選上立法院長，如果傅現在的立院總召是透過大量發放競選小物收買而來，也有妨害投票的問題。

溫朗東說，希望司法單位查明「戰天下」的資金來源為何，如果司法單位願去稽查，一定會有更多疑點被發掘出來，還建議「戰天下」大方把競選小物修容組的進口單據、匯款相紀公開。

溫朗東（左）今天前往台北地檢署告發傅崐萁。記者王聖藜／攝影
溫朗東（左）今天前往台北地檢署告發傅崐萁。記者王聖藜／攝影

傅崐萁 反滲透法 溫朗東

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