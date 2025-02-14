溫朗東疑藍委競選小物是中資 告發傅崐萁反滲透法

國民黨立法院黨團總召傅崐萁去年被爆料提供藍營立委候選人競選小物，小物由花蓮「戰天下」公司負責，負責人蘇意舜是傅在花蓮縣長任內的觀光處長；政治評論員溫朗東認為，小物發放與中資有關，今前往台北地檢署告發傅、蘇違反反滲透法。

溫朗東提告指出，如果競選小物背後的來源是中國大陸，就會有違法的問題，另有媒體報導傅崐萁大量發放競選小物給藍營立委，希望選上立法院長，如果傅現在的立院總召是透過大量發放競選小物收買而來，也有妨害投票的問題。