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雲林台西鄉長夫妻蓋雞舍回填土方 檢警查獲疑為不法廢土

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣台西鄉長李文來夫妻日前在自家欲興建雞舍，在土地上購買土方回填，被檢警查獲回填土方有營建廢土等物，偵辦過程中，發現派出所陳姓所長、林姓員警涉嫌洩密、湮滅證據、偽造文書等罪嫌，日前偵查終結，將李文來等10人依法提起公訴。

李文來解釋因地層下陷才購買土方回填以利排水，且是乾淨土方，並非有害廢土。

起訴書指出，李文來去年底以妻子名義取得農業用地作農業（畜牧）設施容許，依法申請興建養雞場，施工計畫書中載明挖填平衡，無購入土方必要，李文來卻與工程行陳姓負責人（53歲）、宋姓挖土機司機（27歲）聯繫，簽下「填立土方合約書」。

今年元旦起，工程行陳姓負責人聯繫土方業者，將來源有問題、參雜營建混合物的土方至現場掩埋、回填，檢察官莊珂惠接獲線報，1月8日到場稽查，當場查獲許姓司機（31歲）已倒下土方，且未攜帶隨車證明文件，追查發現宋姓司機負責開挖，欲供許姓、吳姓、楊姓、唐姓等司機傾倒廢土。

檢方估計回填面積約3271平方公尺，數量約250噸，現場查扣手機、相關單據等證物，檢方指揮雲林縣台西警分局偵查隊及某派出所處理後續現行犯逮捕、扣案物品登錄等事宜。

但檢方在偵辦過程中卻發現林姓員警和陳姓所長涉嫌隱匿、湮滅部分證據，甚至將部分偵查內容透露給李文來知悉，偵查終結後，依違反廢棄物清理法、洩密、偽造文書等罪，將李文來夫妻、林姓員警、陳姓派出所長等10人提起公訴。

李文來今受訪表示，台西地區地層下陷嚴重，自家農地欲興建雞舍，但排水溝明顯高於農地，為有利排水才購買土方回填，且土方目測相當乾淨，也沒看見磚塊，業者也有提供土方來源單據，已由律師蒐集證據自清。

另外，檢察官發現員警偵辦過程中疑有程序瑕疵涉有不法，台西警分局表示，將秉持「警紀警辦」原則，全力配合檢方自清自查、還原事實、毋枉毋縱。

雲林縣台西鄉長李文來夫妻日前在自家欲興建雞舍土地上購買土方回填，被檢警查獲回填土方有營建廢土等物。圖／雲林地檢署提供
雲林縣台西鄉長李文來夫妻日前在自家欲興建雞舍土地上購買土方回填，被檢警查獲回填土方有營建廢土等物。圖／雲林地檢署提供
雲林縣台西鄉長李文來夫妻日前在自家欲興建雞舍土地上購買土方回填，被檢警查獲回填土方有營建廢土等物。圖／雲林地檢署提供
雲林縣台西鄉長李文來夫妻日前在自家欲興建雞舍土地上購買土方回填，被檢警查獲回填土方有營建廢土等物。圖／雲林地檢署提供
雲林縣台西鄉長李文來夫妻日前在自家欲興建雞舍土地上購買土方回填，被檢警查獲回填土方有營建廢土等物。圖／雲林地檢署提供
雲林縣台西鄉長李文來夫妻日前在自家欲興建雞舍土地上購買土方回填，被檢警查獲回填土方有營建廢土等物。圖／雲林地檢署提供

地層下陷 李文 證據

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