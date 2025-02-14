雲林台西鄉長夫妻蓋雞舍回填土方 檢警查獲疑為不法廢土

雲林縣台西鄉長李文來夫妻日前在自家欲興建雞舍，在土地上購買土方回填，被檢警查獲回填土方有營建廢土等物，偵辦過程中，發現派出所陳姓所長、林姓員警涉嫌洩密、湮滅證據、偽造文書等罪嫌，日前偵查終結，將李文來等10人依法提起公訴。

李文來解釋因地層下陷才購買土方回填以利排水，且是乾淨土方，並非有害廢土。

起訴書指出，李文來去年底以妻子名義取得農業用地作農業（畜牧）設施容許，依法申請興建養雞場，施工計畫書中載明挖填平衡，無購入土方必要，李文來卻與工程行陳姓負責人（53歲）、宋姓挖土機司機（27歲）聯繫，簽下「填立土方合約書」。

今年元旦起，工程行陳姓負責人聯繫土方業者，將來源有問題、參雜營建混合物的土方至現場掩埋、回填，檢察官莊珂惠接獲線報，1月8日到場稽查，當場查獲許姓司機（31歲）已倒下土方，且未攜帶隨車證明文件，追查發現宋姓司機負責開挖，欲供許姓、吳姓、楊姓、唐姓等司機傾倒廢土。

檢方估計回填面積約3271平方公尺，數量約250噸，現場查扣手機、相關單據等證物，檢方指揮雲林縣台西警分局偵查隊及某派出所處理後續現行犯逮捕、扣案物品登錄等事宜。

但檢方在偵辦過程中卻發現林姓員警和陳姓所長涉嫌隱匿、湮滅部分證據，甚至將部分偵查內容透露給李文來知悉，偵查終結後，依違反廢棄物清理法、洩密、偽造文書等罪，將李文來夫妻、林姓員警、陳姓派出所長等10人提起公訴。

李文來今受訪表示，台西地區地層下陷嚴重，自家農地欲興建雞舍，但排水溝明顯高於農地，為有利排水才購買土方回填，且土方目測相當乾淨，也沒看見磚塊，業者也有提供土方來源單據，已由律師蒐集證據自清。