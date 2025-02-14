基層農會明投票 屏東南州農會傳賄選 3交保1開聲押庭

基層農漁會選舉明天投開票，屏東縣南州地區農會傳出賄選情事，檢警調昨晚一口氣帶回多名侯選人、樁腳等，其中4人涉案重大、有串證之虞，檢方訊後向法院聲押禁見，其中3人分別以5萬、3萬及1萬5千元交保候傳，另1人今下午開聲押庭，詳細案情有待屏東地檢署進一步說明。

明天是下屆農漁會會員代表選舉投開票日，屏東縣包括長治、高樹、內埔、崁頂及南州共5個地區農會競爭激烈，其中南州地區農會除現任總幹事黃俐甄登記，還有在野派的陳穎明登記角逐。檢警調接獲情資南州有人以每票2000元賄選，昨晚到新埤、南州等處搜索，帶回10餘名相關涉案人員。

經檢察官偵詢後，今天凌晨向屏東地方法院聲請羈押禁見4名涉案重大人員，其中3人分別以5萬、3萬及1萬5千元交保候傳，另1人目前正由法官審理中。