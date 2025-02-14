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基層農會明投票 屏東南州農會傳賄選 3交保1開聲押庭

聯合報／ 記者尤聰光／屏東即時報導

基層農漁會選舉明天投開票，屏東縣南州地區農會傳出賄選情事，檢警調昨晚一口氣帶回多名侯選人、樁腳等，其中4人涉案重大、有串證之虞，檢方訊後向法院聲押禁見，其中3人分別以5萬、3萬及1萬5千元交保候傳，另1人今下午開聲押庭，詳細案情有待屏東地檢署進一步說明。

明天是下屆農漁會會員代表選舉投開票日，屏東縣包括長治、高樹、內埔、崁頂及南州共5個地區農會競爭激烈，其中南州地區農會除現任總幹事黃俐甄登記，還有在野派的陳穎明登記角逐。檢警調接獲情資南州有人以每票2000元賄選，昨晚到新埤、南州等處搜索，帶回10餘名相關涉案人員。

經檢察官偵詢後，今天凌晨向屏東地方法院聲請羈押禁見4名涉案重大人員，其中3人分別以5萬、3萬及1萬5千元交保候傳，另1人目前正由法官審理中。

據了解，南州地區農會現任總幹事黃俐甄的父親為現任中華民國農會理事長黃瑞吉，胞弟黃盈裕則是屏東縣議員，可說是實力雄厚，不過，這次在野派推出陳穎明登記角逐，挑戰黃家意味濃厚，競爭相當激烈。

基層農漁會選舉明天投開票，屏東縣南州地區農會傳出賄選情事，檢警調昨晚一口氣帶回多名侯選人、樁腳等，其中4人涉案重大、有串證之虞，檢方訊後向法院聲押禁見，其中3人分別以5萬、3萬及1萬5千元交保候傳，另1人今下午開聲押庭，詳細案情有待屏東地檢署進一步說明。記者尤聰光／翻攝
基層農漁會選舉明天投開票，屏東縣南州地區農會傳出賄選情事，檢警調昨晚一口氣帶回多名侯選人、樁腳等，其中4人涉案重大、有串證之虞，檢方訊後向法院聲押禁見，其中3人分別以5萬、3萬及1萬5千元交保候傳，另1人今下午開聲押庭，詳細案情有待屏東地檢署進一步說明。記者尤聰光／翻攝

屏東縣 賄選 農會

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