苗縣公民團體悍將遭毆被噴辣椒水 陳祺忠自嘲：價碼不高只敲傷腿

苗栗縣公民團體抗議悍將陳祺忠今天上午在臉書發文指出，上周四晚上七點在走回家的路上，突被兩名陌生男子襲擊，一人朝他噴灑辣椒水，另一人則持木棍毆打他的腿部；陳證實表示，當時躲進路旁一家牛肉麵店才躲過一劫，並自嘲「可能價碼不高，對方只敲傷他的腿」。

這篇近二千字文章PO出後，立即引發議論與關注，網友紛紛留言「勇敢的代價」、「使用暴力真的太誇張了」並祝他早日康復。

陳祺忠說，被打雙腿瘀傷左邊比較嚴重、右前小腿有傷口，當時有請牛肉麵老闆娘幫忙報警和叫救護車，事後警方循線逮獲兩名動手男子，他已正式提起傷害及恐嚇告訴，但對方動機為何仍不清楚。

陳祺忠曾協助過許多自救會，參加過318學運，也擔任過一些候選人的政治幕僚，事發後有很多人都在問是得罪哪個人，導致要花錢請人來教訓恐嚇他。

陳祺忠說，這是他協助自救會10多年來第一次遇到這種事情，協助的自救會和人多不勝數，近年來包含反坤輿事業廢棄物掩埋場、反大桃坪土石堆置場、還沒實際投入的反九星土石堆置場、前陣子的銅鑼化製廠、後龍不做化製廠後的農廢處理廠...等案件實在太多了。

「我自己本身的工作，也是在阻止不當開發，包含光電和各種開發案，同時因為苗栗很多鄉鎮都是石虎棲地，當民眾遇到會對自己生活造成不良影響的開發案，也會想透過石虎來阻止，向協會陳情通常都是我出面詢問狀況和後續追蹤處理，這也是會得罪人；由於可懷疑的對象、案件太多的狀況下，我實在猜不到。」

他說，過去一直都有跟自己心理建設，既然要幫助他人，或者是要真正投入衝在最前頭的公共事務，引發很多想獲取暴利的利益結構下的人心生不滿，被暴力報復恐嚇就得要概括承受。

不過這次事件發生後，包含父母和家人，甚至是給予幫助的鄰居，大都是勸說因為會被報復，所以還是不要幫人最好！