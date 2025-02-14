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「虎躍部隊」3役男、1班長涉毒賣菸彈 桃檢起訴7人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陸軍步兵109旅吳姓役男放假賣菸彈，去年8月遭高姓班長於營區內扣得1顆，竟未回報上繳，反而以高價賣回給吳，檢警憲擴大追查，洪姓班長和宋姓役男也是藥頭，另陳姓役男與何姓友人恐嚇副連長，桃園地檢署今偵結，依貪汙、毒品、賭博及陸海空軍刑法等罪起訴洪姓班長等7人。

去年11月10月陸軍步兵109旅具黑幫背景某役男收假，企圖夾帶50顆俗稱「喪屍菸彈」的三級毒品依托咪酯回湖口營區，追查毒品來源發現109旅位於桃園楊梅的太平里營區也有3名義務役役男、1名志願役下士班長涉嫌販售含有依托咪酯成分的電子菸彈，全案由桃園地檢署主任檢察官許宏緯及檢察官甘佳加指揮桃市龜山分局、桃園及台北憲兵隊共同偵辦。

經蒐證後，桃檢先後於2024年11月19日、12月26日發動二波行動，執行搜索7處，分別拘提同年9月13日稱病停役的吳姓役男、11月1日退伍的詹姓役男、仍在109旅服役的宋姓役男、109旅第1營第1連及第2連的高姓、洪姓下士班長等人，並向法院聲請羈押吳、詹、宋、高等4人獲准，經積極蒐集、分析相關事證，於今日偵結起訴。

起訴指出，吳姓役男去年6月中旬至9月27日，先後於中壢、桃園及八德等區以1000元至2500元不等價格販賣菸彈。又意圖免除職役裝病，自稱有輕生念頭及憂鬱、焦慮情緒，以鐵片割傷左右前臂，讓長官誤認自殘，欺瞞三軍總醫院主治醫生及進行心理衡鑑的心理師，錯估吳某為格異常於同年9月停役、 12月2日免役。同年4月服役期間，吳於營區以手機連結網路賭博平台提供賭博網站權限及額度供2名役男賭博賺佣金，其中有人付不出賭資，吳竟向上級單位反映。

去年8月1日，吳的直屬上官前高姓班長於營區內查獲吳持有1顆電子菸彈，明知違禁品查扣時，應循法定程序回報並由單位主官暫時扣留，通知憲兵隊處理，高班長卻聽從詹姓役男建議，將那顆菸彈以1萬元讓吳購回，吳基於行賄應允，議價後改5千元，雙方於1營幹部二寢中一手交錢一手交還菸彈；詹男則於同年10月間在北測中心及竹北販售菸彈給同袍士兵2次。

至於109旅1營2連前洪姓下士班長涉嫌提供菸彈，宋姓役男為小藥頭，負責找藥腳，得知北測中心有徐姓同袍欲購毒，先向洪班長取貨，去年10月28日再將菸彈送到營區交易；宋姓役男也幫賴姓藥頭找客源，同年11月4日將菸彈直送營區。

另109旅義務役陳姓一等兵因不滿所屬單位江姓副連長管教，竟與何姓友人於去年11月23日去電恫嚇「我桃園同心會的阿冠，聽說你在營區內一直針對我們同心會的喔，嘴很邱嗎，不然出來喬」、「你出營區小心一點，我知道你家住哪裡，你老婆小孩也要注意安全，我要找人去堵你」等語，涉犯陸海空軍刑法的對於長官施恐嚇罪。

檢方審酌，其中被告吳等6人犯案時為現役軍人，本應精實訓練，強化體能戰技，以盡守護家國使命，卻漠視部隊紀律及領導統御，嚴重影響部隊管理，進而危及國軍戰力，並考量渠等犯後皆坦承犯行，深感悔悟等情，分別具體求處有期徒刑1至13年不等，以維軍紀。

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陸軍步兵109旅「虎躍部隊」有3名義務役役男、1名志願役下士班長涉嫌販賣含三級毒品成分的電子菸彈，另名班長查扣違禁品未上報，反索賄，桃檢今偵結，依貪汙、毒品等罪起訴。記者曾增勳／攝影
陸軍步兵109旅「虎躍部隊」有3名義務役役男、1名志願役下士班長涉嫌販賣含三級毒品成分的電子菸彈，另名班長查扣違禁品未上報，反索賄，桃檢今偵結，依貪汙、毒品等罪起訴。記者曾增勳／攝影

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