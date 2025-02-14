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雲檢偵辦掩埋疑慮土方案 起訴台西鄉長及員警

中央社／ 雲林縣14日電

雲林地檢檢察官莊珂惠偵辦台西鄉長李文來夫妻涉違反廢棄物清理法，甚至某派出所陳姓所長、林姓員警涉嫌洩密、湮滅證據、偽造文書等罪，日前偵查終結，將李文來等10人起訴。

李文來接受中央社電訪時說，由於台西地區地層下陷嚴重，自家農地要興建雞舍，為有利於排水，因此購買土方回填，且土方相當乾淨，「連一塊磚頭都沒」，目前已委由律師蒐集相關證據自清。

雲林縣警察局台西分局以新聞稿方式說明，偵辦過程中，檢察官發現員警偵辦過程中疑有程序瑕疵涉有不法，續指揮分局深入清查，分局秉持「警紀警辦」原則，全力配合檢方自清自查、還原事實、勿枉勿縱。

雲林地檢署起訴書提到，李文來去年以妻子的名義取得農業用地作農業（畜牧）設施容許，依法申請興建養雞場畜牧設施的相關證照，然雞舍施工計畫書中是挖填平衡，並無購入土方的必要，卻與工程行陳姓負責人（53歲）、宋姓挖土機司機（27歲）基於提供土地回填廢土的犯意聯絡，雙方簽下「填立土方合約書」。

檢方表示，陳姓負責人依據合約書聯繫土方業者，將來源有問題、摻雜營建混合物的土方載至現場掩埋、回填。

莊珂惠今年1月接獲線報，率專案小組到現場稽查，當場查獲許姓曳引車司機（31歲）已卸下有疑慮的土方，且未攜帶任何隨車證明文件。

同時，檢方偵辦過程中發現，林姓員警和陳姓所長涉嫌隱匿、湮滅廢棄物清理法的刑事證據，甚至將部分的偵查內容透露給李文來知悉。

檢方日前偵查終結，依違反廢棄物清理法、洩密、偽造文書等罪，將李文來等10人提起公訴。

廢棄物 李文 證據

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