拍投降片還想開軍用機逃陸！近年最大共諜案...最重判關13年定讞

陸軍退役軍官陳裕炘被控發展共諜組織，爆發近年人數最多共諜案，檢方起訴軍階最高至中校的多名現、退役軍士官，最高法院依違背職務收受賄賂、交付關於中華民國軍事上應秘密之文書等罪，判退伍少校蕭翔云等8人1年6月至13年不等徒刑定讞。

蕭翔云被判處13年、陸軍航特部中校謝孟書處9年、中校退伍多年商人謝秉成處8年、花防部少校作戰官何信儒處7年4月、金防部守衛大隊情報官康奕彬處7年2月、陸軍步兵104旅軍官洪睿洋處7年、退伍軍人陸駿方處5年6月、台南市後備旅中士劉立齊處1年6月、吳志鵬無罪；陳裕炘滯留中國大陸被通緝。

檢方調查，陳裕炘被大陸官員用62萬元吸收，再以金錢利誘蕭翔云、謝秉成協助在台發展組織，追出全案。判決指出，謝經蕭介紹而與陳接觸，2022年底至2023年3月陸續吸收洪睿洋、謝孟書、陸駿方加入組織，將洪、謝提供的軍事機密交給陳，又向陸收集公務上應秘密文書，再教唆謝駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至大陸。

洪睿洋、謝孟書、陸駿方收錢交出軍事機密，謝研擬計畫陰謀投敵，陸還依謝指示拍攝「心戰投降片」，敘述服役單位及職稱，表彰願向中國人民解放軍投降；劉立齊2023年5月20日利用值班機會，將無閱覽權限的軍事機密攜入值日官寢室刺探軍機。

台灣高等法院審理時，劉立齊不認罪、何信儒否認違背職務收賄、謝秉成否認教唆陰謀投敵、謝孟書否認投敵，其餘坦承犯罪。蕭翔云被控轉交工作費給不明人士、陸駿方吸收吳志鵬加入組織、吳配合拍攝「我願意投降解放軍」心戰影片，因證據不足無罪。

高院指出，大陸對台灣文攻武嚇不曾停歇，現役軍人和國民為金錢甘為對岸刺探情報，嚴重危害台灣人福祉；中共步步進逼，卻有人為對岸發展組織，尤其當時有7人是現役軍人，受國家栽培卻為金錢賣國，違反效忠國家、保國衛民法定職務，依法將蕭翔云等8人判刑。