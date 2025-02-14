被資遣國小職員擅闖新校舍工地蒐證登革熱 二審逆轉判拘役

陳姓男子因故遭台南市某國小資遣，擅自進入新校舍施工區域，經員工及工地主任數次要求他離開工區均置之不理而挨告，一審認他闖入工地並無破壞個人隱私和平感與安全感判無罪，檢方不服上訴，二審認新建工程使用圍籬隔絕外部人士進入，陳無故侵入，改判拘役20日。

陳表示，持手機進入校園，在校園內繞行10餘分鐘後，因黃姓主任要求他離去並報警處理而離開。他矢口否認有何無故侵入他人建築物附連圍繞土地犯行，辯稱離職之後，確實還有一些手續要辦理，他是去的時候才發現那邊是工地，他跟主任對話，是跟她反應學校應該要給他資遣費。

台南地院認為，陳闖入區域既是尚未完工且禁止一般人進入工地，此一區域於陳闖入當時顯非供任何人居住使用，即與私人生活隱私法益或生活上「和平感」、「安全感」與「私密感」無關，判他無罪。檢方不服上訴。

台南高分院合議庭表示，刑法中無故侵入主體除住宅外，另包含建築物及附連圍繞土地，顯非僅以個人住宅隱私為保護法益，如建築物雖非供人居住，然仍屬他人所有權範圍，外觀上足以區隔建築物內部與外部公共區域者，仍屬所保障範圍，否則一般企業商業大樓、政府機關辦公廳舍，如無人居住在內，豈非得以任意侵入。

合議庭指出，該校原校址因修繕、新建工程而使用圍籬隔絕外部人士進入，顯非對公眾開放狀態，且於修繕、新建期間，禁止他人進入施工區域，所有權人對不動產管理權限，不應無故侵害。

陳無視於該處已非對公眾開放校園，且他已該校教職員，仍執意進入，本屬無故侵入行為，且原校址仍有舊校舍並未拆除，且新校舍外牆也已搭建完成，並非單純無建築物工地，原判決未勘驗其蒐證光碟，逕認該處屬尚未完工工地，與卷存證據不符。