照服員涉踹院生致死 醫院和教養院連帶賠逾482萬

受害女性示意圖。圖／AI生成

林姓女教養院照服員涉踹踢失明女院生頭部送醫不治。刑事部分二審判刑9年。女院生父母提起刑事附帶民事求償，士林地方法院判決林女、醫院與教養院應連帶賠償共482萬多元，可上訴。

事件起於林女在北市某教養院擔任照顧服務員，負責照顧智能及視覺極重度障礙的女院生。民國111年5月間，因女院生不配合前往廁所，林女涉嫌多次腳踢其頭部，女院生送醫後不治死亡。

刑事部分，一審士林地方法院依傷害致死罪判處林女有期徒刑9年。經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審仍維持原判，目前案件上訴最高法院。

女院生父母對林女與僱用人醫院、教養院另提起刑事附帶民事訴訟，請求林女、醫院與教養院應連帶賠償醫療費、喪葬費、精神慰撫金等共計新台幣1851萬餘元。

林女答辯指出，刑事判決有違誤，應免賠。醫院主張，林女任職期間已盡相當監督與管理，請求酌減金額；教養院則表示，對林女的選任無審查權限，工作調度均由醫院負責，非僱用人無須負連帶賠償責任。

士林地方法院判決指出，依刑事判決卷證，可認女院生的傷勢與死亡與林女有因果關係，林女應負損害賠償責任，而醫院應依民法規定負連帶賠償責任。

至於教養院部分，判決指出，教養院以委託經營方式，將提供的社會福利服務委由醫院執行，林女由醫院僱用，教養院與林女雖無直接僱傭契約，但客觀上足以使人認為林女是為教養院服務並受其監督。

士院表示，依教養院與醫院簽訂的委託經營管理契約，雙方約定醫院應建立委託服務個案資料檔案，並接受教養院督導及查閱，且教養院有權要求更換不適任照服員，可認教養院也是林女的僱用人，應負連帶賠償責任。

士院審酌本案事故情節、女院生父母痛失至親所受的精神痛苦程度及雙方身份、地位、能力、經濟能力等，扣除及酌減部分項目與金額，判決林女、醫院與教養院應連帶賠償共計482萬餘元，可上訴。