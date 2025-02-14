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查個資賣詐團 警遭起訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

新北市三重警分局。圖／聯合報系資料照片
新北市三重警分局。圖／聯合報系資料照片
新北市三重警分局慈福派出所警員李昆霖涉查詢個人及車籍資料，賣給詐騙集團收賄廿六萬七千元，曾因詐團未即時給付而要求簽本票，部分資料被用於尋仇。台北地檢署昨依貪汙治罪條例等罪，起訴李與詐團成員共八人，對李求處重刑。

檢方調查，李昆霖與詐團成員李姓男子等人是朋友，二○二一年至去年七月，在取得淡水警分局陳姓偵查佐、三重警分局馮姓偵查佐的警用帳密後，查詢民眾個資及車籍資料，傳給詐團成員李姓、黃姓、周姓、呂姓男子使用，黃取得車籍資料用來尋仇。

李昆霖洩密並向詐團收賄九次，共獲取廿六萬七千元，曾因詐團未即時給付賄賂，要求對方簽下三張各五十萬、廿萬、十萬元的本票作為擔保，以保障「債權」。檢警偵查另起詐欺案查得線索，去年七、八月搜索拘提李昆霖。

檢方昨依貪汙、洩密罪、個人資料保護法，起訴李昆霖及詐團成員共八人，以李昆霖是公務員，建請法院從重量刑，並宣告褫奪公權；不過，李昆霖供出其他共犯，檢方認為有減刑適用餘地，建議可依法減刑。

李昆霖犯後改名李承玹，他從警察專科學校畢業後分發淡水分局水碓派出所，二○二二年不滿前女友另結新歡，擅查男方個資後砸車，被判緩刑三年，後來調三重分局警備隊再調慈福所。

三重 詐騙集團

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