濫堆廢棄物被抓 竟開怪手追警察

台中市全佳興業公司負責人邱姓男子涉違法收受六百公噸廢棄物，堆置在中市烏日區，曾駕駛挖土機作勢攻擊查緝員警及環保局人員。圖／檢方提供 台中市全佳興業公司負責人邱姓男子涉違法收受六百公噸廢棄物，堆置在中市烏日區，曾駕駛挖土機作勢攻擊查緝員警及環保局人員。警方搜索查獲邱及員工共五人，分依廢棄物清理法、加重妨害公務罪移送，檢方聲押禁見邱等二人獲准，命其他人二萬至十萬元交保。

檢警調查，邱姓男子經營全佳興業公司，未經主管機關許可，提供烏日土地堆置廢棄物，也沒領有相關許可文件，仍長期貯存、清除及處理廢棄物，有多家取得乙級、丙級清除許可證的公司涉入；前年九月起，全佳興業收受大量廢塑膠混合物、土木或建築物廢棄物混合物、廢木材等，估計共六百公噸。

保安警察第七總隊、中市環保局展開調查，去年十月赴烏日的廢棄物掩埋場查緝，邱不配合，駕駛挖土機作勢追逐攻擊。台中地檢署認為，收受堆置廢棄物數量龐大，危害環境甚鉅，且嚴重妨害公務執行，指派檢察官從速從嚴偵辦。

保七追查掌握作案模式，本月六、七日搜索全佳興業等處，拘提、通知邱及員工呂姓、林姓、賴姓、陳姓男子，查扣一輛挖土機及二輛小貨車。檢方訊後認定涉犯廢棄物清理法等嫌疑重大，聲押禁見邱、呂獲准，命林、賴、陳分別十萬、三萬、二萬元交保。