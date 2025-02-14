陳怡君涉詐領助理費百萬交保 辦公室主任收押

台北市議員陳怡君涉以人頭詐領助理費，檢方昨當庭逮捕聲押禁見，法院裁定一百萬元交保。記者侯永全／攝影 台北市議員陳怡君涉以人頭詐領助理費，檢調前天搜索約談陳等七名被告，昨當庭依貪汙等罪逮捕陳及其辦公室主任張姓女子聲押禁見，令其他人一萬至五十萬元交保。法院裁定陳一百萬元交保，限制住居、出境、出海，張女羈押禁見；檢方表示將研議是否抗告。

陳怡君經親友籌措一百萬元辦理交保，昨天晚間八時許步出士林地方法院，媒體詢問「還覺得自己是清白的嗎？」、「會不會覺得對不起選民？」她僅表示「謝謝大家關心」，隨即搭車離去。

士林地檢署指揮台北市調查處，前天搜索約談陳怡君等七名被告、三名證人，陳昨凌晨由調查人員送抵士檢時，第二度發聲說「請大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣的人」。

台北市議員陳怡君辦公室主任張姓女子（左），涉協助陳詐領助理費，檢方昨聲押禁見獲准。記者李隆揆／攝影

檢方漏夜偵訊，認定陳怡君及辦公室主任張姓女子涉嫌重罪，且有串證之虞，當庭逮捕兩人，並向法院聲押禁見；令辦公室前主任賀姓男子五十萬元交保、議會研究室主任楊姓女子廿四萬元交保、張女胞姊卅萬元交保、陳的胞弟及弟媳各一萬元交保。

士院昨下午開羈押庭，歷經二小時庭訊，認定張女涉嫌重大、有串證之虞，裁定羈押禁見後，認為相關事證已相當保全，且張女已被收押，應可避免案情陷入晦澀，裁定陳怡君一百萬元交保，並限制住居、出境、出海。

陳怡君被控利用胞弟、弟媳及張女的胞姊等親友作為人頭，詐領助理公費，張女及楊女協助填寫出勤表，向北市議會請款，共七人涉嫌貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實罪。