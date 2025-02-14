周玉蔻罵趙少康 連同民視判賠220萬

媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片 媒體人周玉蔻在臉書、民視節目指中國廣播公司前董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血，趙少康提告求償一千萬元。最高法院認為，周玉蔻的言論並非事實且未經查證，判周及民視應連帶賠償二百萬元，另周須單獨賠償廿萬元，並移除、不得再散布相關言論，全案確定。

民視回應，尊重司法判決。

趙少康表示，周玉蔻靠點擊率和聲量，不惜違背犧牲媒體人職業道德，應吸取教訓深刻反省，重新審視言論標準和職業操守，也希望社會接收信息時保持批判性思考，不盲目相信未經證實言論，唾棄不負責任的媒體，對於已多次發布不實言論而被法院判刑或要求賠償的消息來源，更應該謹慎查證再報導。

趙少康說，尊重司法判決，但判賠金額太輕，在美國損害名譽賠償很重，起碼百倍以上，在台灣此金額算相當高，不過再多都不足以彌補他受到傷害，他會捐出做公益。

放言傳媒二○二一年八月刊登文章質疑趙「前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父和外婆撫養」、「你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」；周玉蔻二○二二年九月在臉書發文「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，並在民視節目指趙「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙提告要求周及民視賠償一千萬元，並刪除、下架文章和節目。一審認為，周未盡合理查證義務，即發表家暴、不認骨血、拋家棄子等言論，應負賠償責任；民視未依衛星廣播電視法、自訂新聞自律規範，盡事實查證義務，與周成立侵權行為，應連帶負賠償責任，判周應賠償廿萬元，另應與民視連帶賠償二百萬元。

二審認為，周玉蔻在臉書和節目指「不認骨血，拋妻棄子」等言論並非事實，也未經合理查證，應負侵權責任；民視應負共同侵權責任，維持判周玉蔻應賠償趙少康廿萬元，並從臉書移除相關內容，另周玉蔻與民視共同侵權部分，應連帶賠償二百萬元。

另外，二審認為周玉蔻在一審判決後，去年一月又在放言網站陳述有關趙少康拋妻棄子之事，趙少康請求周玉蔻不得再發表或散布，也應准許。案件上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。