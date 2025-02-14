屏東安泰醫院聲請停拆違建 駁回抗告確定

屏東東港安泰醫院去年10月因山陀兒颱風天大火釀9死多傷，燒出全院近5成都是違建，屏東縣府上月開拆。本報資料照片 屏東縣東港安泰醫院去年10月山陀兒颱風侵襲時大火釀9死，也燒出全院近5成屬違建，起火的動力中心違建率逾3300%等問題。屏縣政府上月強制拆除前，醫院向高雄高等行政法院聲請停止強制執行被駁回，最高行政法院昨駁回醫院抗告確定。

最高行指出，行政訴訟法所謂「難於回復之損害」，指損害不能回復原狀、或執行後達到回復困難的程度，且不能以金錢彌補，「急迫情事」則須執行後將發生難於回復的損害且情況緊急，非即時由行政法院予以處理則難以救濟；安泰醫療社團法人主張，原處分的執行將衝擊醫療量能，本質上仍屬經濟收入減損及財產損害，依一般社會通念，非不能以金錢賠償獲得救濟。

安泰稱「影響屏南地區就醫民眾生命、健康及人格權」，最高行認為只是主觀臆測，也非醫院自身權利或法律上利益因處分的執行所直接受有損害，難認安泰已說明有「難於回復之損害且有急迫情事」。最高行認為，安泰未於收受通知單後1個月內補辦建造執照，屏縣府通知拆除合法，安泰抗告無理。

東港安泰醫院去年10月3日大火，動力中心起火濃煙蔓延到相通D棟大樓，D棟8名患者、動力中心1名員工死亡。縣府發現，醫院5棟建築存在大量違建，D棟及動力中心分別垂直增建6層及5層樓，違建面積共6000平方公尺，動力中心合法領照面積僅一層樓45.68平方公尺，卻增建為5層樓1510平方公尺，違建率超過3300%。

縣府今年1月3日到醫院張貼強制執行，準備拆除D棟及動力中心的違建；安泰10日向高高行提行政訴訟，聲請停止強制執行被駁回，縣府進行強制拆除。刑事部分，屏東地檢署本月5日以被告身分傳喚榮譽院長、立法委員蘇清泉，訊後命500萬元交保。