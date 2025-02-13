嘉義縣民雄鄉農會選舉傳賄選 2會員代表候選人遭搜索

嘉義縣農會會員代表選舉2月15日投票，檢調近日接獲賄選情資，民雄鄉農會許姓、鄭姓候選人涉嫌以現金買票，每票開價約6000元，檢警11、12日執行搜索，傳喚2名候選人及2名樁腳到案，因無羈押必要，複訊後分別以3萬至20萬元交保候傳。

檢調調查，該村由於競爭激烈，多人參選會員代表，許姓、鄭姓候選人疑透過樁腳以現金向選民買票。檢察官黃天儀指揮嘉義縣調查站偵辦，經2天搜索，傳喚許姓、鄭姓候選人及友人鄭姓、賴姓男子，還有10名選民到案，事後將選民請回。

檢方指出，許姓、鄭姓候選人及樁腳均涉及農會法投票行賄罪，罪嫌重大，但無羈押必要，經複訊後均裁定交保候傳，其中許姓、鄭姓候選人各以5萬元、20萬元交保，鄭姓及賴姓樁腳則以3萬元、10萬元交保。