虛擬貨幣女神張于庭捲詐欺洗錢 北檢諭令50萬元交保

幣竟交易所營運長張于庭涉詐欺洗錢被檢方交保50萬元。記者張宏業/攝影

「虛擬貨幣女神」、幣竟交易營運長張于庭，被控協助睿森銀樓負責人涂誠文（通緝中）洗錢遭起訴，北檢偵查發現，張于庭疑涉入另起假投資詐騙6000萬案，北檢今指揮警方2度約談張于庭到案，訊後依詐欺等罪諭知50萬元交保；畢竟會計李冠緯3萬元交保。

檢方偵辦這起6000萬元詐欺案，先前已聲押禁見張于庭的胞兄張瀚林（畢竟執行長），以及幣竟登記負責人許冠智獲准，如今張于庭又被交保50萬元，兄妹2人身陷官司。

此外，新北市土城分局偵查隊長黃祺瑋被控利用泰達幣從事洗錢活動，入出金的電子錢包位置，疑與北檢先前起訴的「揚盛集團」第三方支付有關，為釐清其中有無弊端，北檢月前指揮新北警方搜索刑事局、土城分局共19處地點，約談黃祺瑋及刑事局二大隊偵查正張雅綸、伍國榮3名官警，檢警當時也約談張于庭作證。

涂誠文被控設立「揚盛集團」第方三支付公司，替明星三缺一、大老爺等2百餘家線上遊戲或地下匯兌業者提供金流代收付的洗錢服務，洗錢金額高達2千4百億元，張于庭因擅長使用加密貨幣「換鍊」，減少手續費開銷，被揚盛集團委以重用，每月支付10萬元薪水，但行為涉及洗錢遭起訴。