易沛「第三方支付」洗錢 總座明仁宇羈押禁見

易沛網路科技公司涉嫌成立20家人頭公司透過「第三方支付」洗錢，檢調發動搜索、約談董事長鄭明祈、總經理明仁宇20人，鄭50萬元交保，檢方聲押禁見明仁宇、明的女友陳子瀅、「人頭」負責人簡嘉宏，台北地院審理今晚裁准。

檢方昨天也聲押共犯湯詠為、鄭凱文，不過，法官認為，湯、鄭涉有重嫌，但無羈押必要，裁定各以100萬元、120萬元交保。

台北地檢署指揮調查局台北市調查處前天搜索20人、31處所，檢調認為，相關被告涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例、非法經營期貨交易業務、刑法賭博罪。

依網路資訊，易沛成立於2011年1月17日，資本額1000萬元；2022年10月變更為易沛網路科技股份有限公司，公司堅持發展台灣第三方支付的業務。據了解，易沛公司組織成員有前司法人員在內，不過，檢方證實與其無涉。

據了解，鄭明祈是中國政法大學法學博士，曾任瑞士銀行資產管理台灣區總經理、政治大學公企中心財經班主任。