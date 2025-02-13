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金飾小偷指定圖案分散店家注意 被判徒刑應合併執行9月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣紀姓男子2023年到2024年到3銀樓佯稱要買金飾，趁店家不注意時偷竊，過程都被店內監視錄影設備錄下而報警。彰化地方法院審結，依犯竊盜罪，合併應執行有期徒刑9月。可上訴。

判決書表示，紀男先後到彰化市3家銀樓假買金飾真偷竊，指定要買龍圖案，趁店家忙著拿指定款或低頭計價時，偷走價值7500千元至2萬5千的黃金鍊墜，拿到兩家銀樓店折價出售，得手約2萬8千元，全部花用一空，僅留3包價值7500元繫紅繩的金鍊。商家發現被偷報警，警方循線逮捕，詢問後移送偵辦。

彰化地院審酌，紀男為一己私利竊取他人財物，顯然缺乏對他人財產權應予尊重的觀念，實屬不該，雖與被害人成立調解，但未依調解內容賠償，惟考量他犯後坦承犯行，態度尚可，並衡酌他的素行、犯罪動機、手段、所竊物品價值、智識程度及生活狀況等一切情狀，合併應執行有期徒刑9月，得易科罰金，以示懲儆。

彰化縣紀姓男子專挑銀樓偷竊，彰化地方法院判處徒刑合併應執行9月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣紀姓男子專挑銀樓偷竊，彰化地方法院判處徒刑合併應執行9月。記者簡慧珍／攝影

金飾 銀樓

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