金飾小偷指定圖案分散店家注意 被判徒刑應合併執行9月

彰化縣紀姓男子2023年到2024年到3銀樓佯稱要買金飾，趁店家不注意時偷竊，過程都被店內監視錄影設備錄下而報警。彰化地方法院審結，依犯竊盜罪，合併應執行有期徒刑9月。可上訴。

判決書表示，紀男先後到彰化市3家銀樓假買金飾真偷竊，指定要買龍圖案，趁店家忙著拿指定款或低頭計價時，偷走價值7500千元至2萬5千的黃金鍊墜，拿到兩家銀樓店折價出售，得手約2萬8千元，全部花用一空，僅留3包價值7500元繫紅繩的金鍊。商家發現被偷報警，警方循線逮捕，詢問後移送偵辦。