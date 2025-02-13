聽新聞
0:00 / 0:00
馬來西亞網紅來台當詐團車手認罪 彰化法院判決出爐
馬來西亞許姓網紅去年來台當車手被捕，父母還舉行記者會尋找失聯的愛子。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財未遂罪判處許男有期徒刑6月，刑滿或赦免後驅逐出境。可上訴。
判決書指出，許男（31歲）去年12月透過網路加入暱稱「啄木鳥」等人組成的詐欺集團和擔任車手，來台第二天到彰化縣員林市一家咖啡廳向一名女子拿「投資款」200萬元，被埋伏員警逮捕。
根據調查，被害女子在網路看到投資訊息，聯繫後，詐騙集團以LINE暱稱「牧人國際股份有限公司營業員」名義，佯稱可指導透過抽股方式投資獲利，但需先繳納股票認購金與違約金288萬1771元等語，被害人起初同意付款，後來察覺遭詐而報警。
被害女子和警方準備玩具鈔票200萬元，依照詐團指示員林市一家咖啡廳面交，許男帶著詐團製作的偽造的工作證及公庫送款回單，假冒投資公司外派專員，現身咖啡廳並拿到玩具鈔，被埋伏員警當場逮捕，扣得單據及現金1萬1000元、玩具鈔等贓證物。
許男坦承全部犯罪事實，法院審酌他不思循正途賺取所需，加入詐欺集團擔任車手，共同向告訴人收取詐欺贓款，以製造金流斷點，掩飾告訴人遭詐騙款項的本質及去向，促使詐團更加猖獗，對於社會治安及個人財產安全危害不容小覷，幸好被害人及時發現，因此量處6月徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言