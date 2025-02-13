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女違法聘泰女當幫傭4天丟包殺害棄屍 國民法官判14年半

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

女雇主林怡如去年5月間，騎車欲將雇用僅4天的違法泰國籍女移工丟包大武崙山區，女移工識破反抗，林女持刀殺害女移工後棄屍，砍了27刀，經國民法官審理，今天依故意殺人罪，將林女重判14年6月徒刑。法官並批放任被害人死於山上，犯罪手段及情節惡劣。

林怡如（46歲）原籍泰國，曾以移工身分來台，後與台灣人結婚而取得我國國籍，但婚姻關係不順而離婚。去年5月6日前某日，林女在臉書「小鬼找工作」社團刊登廣告招聘幫傭，持觀光簽證來台逾期停留年餘的泰籍女 SUTHIDA看到廣告後，即與林聯繫應聘，去年5月6日由其帕姓男友陪同至林女位基隆中正區住處樓下，S女上樓後即在林女住處工作，期間住在林女客廳外推之處。

法官指出，林怡如聘用違法移工S女4天後，10日晚間6時53分許，騎車載她要將其丟包於山區，但S女不願意依林女指示獨自留在山區，兩人發生爭執，林女一怒之下，持安全帽毆打S女頭部數下，導致頭部鈍傷、小腦挫傷破裂，再以利刃朝被害人揮砍、追擊，多處刀傷，致命處為左手肘後刺切傷，刺破左肱動脈導致大量出血死亡。11日清晨6時14分許，才被發現棄屍大武崙產業道路輪胎步道旁草叢。

法官指出，林怡如坦承聘用S女在家幫傭，且欲丟包在山區，但矢口否認有殺人犯意，雖口頭表示抱歉，但林女在答辯中一再透露，責怪被害人不願自行留下，執意跟隨才導致此案發生，認為她沒有悔意，也未實質對被害人家屬做出賠償。

法官指出，林怡如持安全帽、刀子攻擊被害人，且攻擊的位置、力道、次數等均非輕微，最後甚至放任被害人死於山上，犯罪手段及情節惡劣。

林女律師主張，林女非故意殺人，案發時因精神病發作，致辨識能力顯著降低，涉犯7年以上傷害致死罪或遺棄致死罪，而非故意殺人罪。但經鑑定，林女當時精神狀況正常，與精神疾病無關。國民法官依相關證人證詞、案發前的對話紀錄及相驗結果等相關跡證，依「故意殺人罪」論罪，經綜合考量後，判決有期徒刑14年6月。

女違法聘泰女當幫傭丟包殺害棄屍，國民法官重判14年半。本報資料照片
女違法聘泰女當幫傭丟包殺害棄屍，國民法官重判14年半。本報資料照片

殺人 移工 被害人

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