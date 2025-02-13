除夕夜台南燒烤店命案 國民法官法庭認凶嫌防衛過當判6年

台南鄭姓男子為朋友債務與東區燒烤店周姓老闆在臉書上互嗆，去年除夕夜找來胞兄分持斧頭、球棒登門討公道，周拿出折疊刀反擊，刺入鄭左胸腹送醫不治，國民法官法庭認為，周被動反擊後奪下鄭斧頭後，卻選擇持刀刺入鄭左胸腹部，防衛行為顯然過當，認周犯傷害致死罪判6年。

國民法官法庭認為，周及鄭原為認識多年朋友，雙方糾紛起因於雙方友人間一筆4萬多元的債務，二人均非當事人，此外也無其他重大仇恨，難認周有因此殺害鄭的動機。且案發當天是除夕，周在店裡與家人及親朋好友吃團圓飯，很難想像周會在此時刻想與鄭發生衝突，甚至殺害鄭。

同時，從案發現場監視器錄影畫面，鄭先持斧頭敲碎店門口玻璃，隨即往周所在位置衝去，並雙手持斧頭朝周腿部揮砍，鄭胞兄也持球棒朝周揮擊，衝突過程中，是鄭一直不斷主動攻擊周，周才持折疊刀被動反擊。

且依據法醫證詞、解剖鑑定報告得知，除了鄭左胸腹2處致命傷外，其餘多處傷勢雖然傷及皮下組織，但並非集中或位在人體重要部位，均無致命危險。

國民法官法庭指出，當雙方最後滑倒跌坐在冷氣機旁，鄭仍勒住周的脖子直到無力鬆手，不見周有任何追擊的行為，也沒有妨礙或制止友人報警、叫救護車，或選擇逃離現場。綜合雙方衝突起因、鄭傷勢、過程中及結束後的行為舉止加以判斷，周主觀上應是基於傷害故意，而非殺人故意。

國民法官法庭認為，周行為犯傷害致死罪，案發當時周遭受來自鄭的不法侵害。周被動反擊，且是為了排除其不法侵害，符合防衛行為。然而，衝突時，周奪下鄭所持斧頭後，鄭僅以拳腳毆打周，但周卻選擇持刀刺入鄭左胸腹部，造成鄭死亡，周防衛行為顯然過當。

國民法官法庭審酌，雙方為多年認識的朋友，無深仇大恨，僅因他人間的債務糾紛，在臉書上持續互相叫囂，直至案發當晚，鄭與周通話後才持斧頭前往其經營的燒烤店。

在雙方衝突過程中，鄭未能克制自己的情緒，先持斧頭朝周揮砍，斧頭遭周奪下後，仍不斷以拳腳攻擊周，可見本案衝突鄭也要負起相當的責任，而周面對此突如其來的不法侵害，在情急防衛自身的生命、身體安全下，也持折疊刀過度反擊，造成鄭不幸死亡的結果，家屬自此天人永隔，承受難以抹滅的傷痛及影響其家庭未來規畫。