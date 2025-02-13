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割雙眼皮也能半價？ 無照女醫低價攬客判6月獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

醫師執照的裴姓女子和越南籍范氏女子，在桃園以低價招攬愛美女移工割雙眼皮，由裴執刀范氏拆線進行微整型，2023年間遭查獲時已開業近3年，桃園地院依非法執行醫療業務罪將2女判6月，得易科，緩刑4年，分別支付國庫20萬及10萬元，可上訴。

犯罪事實指出，34歲裴女與26歲范氏女（PHAM THI NGOC ANH）均未取得中華民國醫師資格，依法不得擅自執行醫師診療相關的醫療業務，卻自2021年1月起至2023年8月間，在桃園市桃園區復興路某棟大樓內開設個人工作室，利用臉書廣告割雙眼皮半價優惠，吸引不特定的越南籍女移工，由裴女替女客割雙眼皮、施打肉毒桿菌、玻尿酸，范氏女則替女客進行術後拆除縫線等醫療行為。

準備程序時，裴女、范氏女皆認罪，裴的辯護律師聲稱被告有可憫之情，希望輕判；法官認為，被告裴女無醫師執照，為牟取不法利益，非法執行醫療業務，已對我國醫療體系的完整性和國民健康造成威脅，她的犯罪手段和情節並無特殊原因或有力理由，無法引起同情，也無特別可原諒之處，依醫師法第28條前段最低6個月徒刑，不算過重。

法官說明，醫師法嚴格禁止未取得合法醫師資格者擅自執行醫療業務，並對違反者處以刑事處罰，目的除保障合法取得醫師資格者執業權利外，更是為保障社會大眾得以在安全無虞的醫療環境下，接受經國家嚴格培訓篩選而取得合法資格醫師的醫療服務，並確保醫療體系健全與發展。

法官審酌，被告2人非法執行醫療業務應受譴責，考量犯後皆坦承犯行且態度良好，2人無前科素行、智識及需要撫養年幼子女等情況，分別判處適當之刑，並諭知易科罰金，被告裴女犯罪所得15萬元未扣案將追徵價額。

台籍裴女與越南籍范氏女子在桃園開醫美工作室，低價攬客割雙眼皮，無照進行微整型手術，桃園地院將2人判6月，緩刑4年。圖為桃園市專勤隊2020年間查獲另起越籍女密醫的情況。圖／移民署桃園市專勤隊提供
台籍裴女與越南籍范氏女子在桃園開醫美工作室，低價攬客割雙眼皮，無照進行微整型手術，桃園地院將2人判6月，緩刑4年。圖為桃園市專勤隊2020年間查獲另起越籍女密醫的情況。圖／移民署桃園市專勤隊提供

桃園地院 移工 醫師

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