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除夕夜台南燒烤店命案 國民法庭改認凶嫌傷害致死判6年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南鄭姓男子為朋友債務與東區燒烤店周姓老闆在臉書上互嗆，去年除夕夜找來胞兄分持斧頭、球棒前往周男店面討公道，雙方一言不合引發肢體衝突，周拿出折疊刀反擊，刺傷鄭胸部後送醫不治，周被訴殺人罪，台南地院國民法官法庭今宣判，改以傷害致死罪判周6年。

國民法官法庭認為周構成正當防衛，但有防衛過當之虞，改以傷害致死罪，判周6年。另認檢方所訴「約戰」並不存在。

檢方起訴，周與鄭相約去年2月9日晚間相約碰面，鄭持斧頭於同晚8時50分至周經營燒烤店發生衝突，周拿出折疊刀1把反擊，於肢體衝突過程中持續攻擊鄭身體、左側頭部及胸腔部位，導致鄭因心臟破裂大量出水及氣血胸。鄭經送醫急救，當晚10時15分仍告不治。

台南地院國民法庭今開庭審理，檢方及鄭的律師勘驗周男燒烤店及住處內監視器，發現雙方肢體衝突過程中，原在店內用餐的客人及婦孺見狀，驚嚇過度奪門而出。

鄭的律師表示，案發時，鄭及胞兄分持斧頭、球棒進入周店內，周以斧頭敲碎店內玻璃，甚至攻擊周，周胞兄隨後持球棒入內後遭人架開。鄭的律師說，周為自保揮擊折疊刀抵禦，不難看出鄭先發起攻擊，周則舉手抵擋，甚至搶奪其斧頭。

同時，鄭的律師也以周家中監視器內容佐證，案發當時雙方對話是在「拜年」，並沒有約戰的意思。

台南鄭姓男子與東區燒烤店周姓老闆為朋友債務臉書上起爭執，去年除夕夜找來胞兄分持斧頭、球棒前往周男店面討公道，雙方爆發肢體衝突，周男拿出折疊刀反擊，刺傷鄭男胸部後送醫不治。圖／讀者提供
台南鄭姓男子與東區燒烤店周姓老闆為朋友債務臉書上起爭執，去年除夕夜找來胞兄分持斧頭、球棒前往周男店面討公道，雙方爆發肢體衝突，周男拿出折疊刀反擊，刺傷鄭男胸部後送醫不治。圖／讀者提供

國民法官 律師 衝突

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