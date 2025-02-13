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影／暗夜朝墓碑噴漆潑機油 男竟稱「已摺27棟紙房子」賠罪遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹53歲陳姓男子，去年晚間2度前往新竹市示範公墓，並在墓碑上噴上紅色「X」及潑灑機油，造成墓碑汙損。法官詢問陳男如何賠償受害人，陳男竟表示「已摺27棟紙房子」，法官認為他毫無誠意，最終依毀損罪判處拘役70日，易科罰金7萬元。

判決書指出，去年4月5日晚間8時57分，陳男騎乘機車前往新竹市示範公墓，持紅色噴漆在多座墓碑上噴「X」字樣，隨後騎車離去。警方獲報後調閱監視器，發現嫌犯身分。

未料，相隔1個多月後，5月15日凌晨1時48分，陳男再度騎車前往同一處公墓，這次則帶著回收機油，直接潑灑在墓碑上，導致墓碑汙損不堪。警方循線追查，鎖定陳男涉案，並通知到案說明，陳男警詢時也坦承犯行。

法官認為，陳男因個人信仰問題，選擇深夜前往公墓，連續2次破壞墓碑，不僅對墓主家屬造成精神上損害，也影響墓碑維護。墓碑所有人或承租人因此受到財產損害，還需額外支付修復費用。

然而，陳男在庭上面對賠償問題時，未積極尋求與被害人和解，反稱「我已經摺27棟紙房子給這些受害者，該賠罪的、該祭拜的我都會去做」，法官認為他毫無誠意，最終依毀損罪判處拘役70日，易科罰金7萬元。

據了解，陳男年輕時因車禍，自此產生幻聽幻覺，2019年曾至嘉義舉行冥婚儀式，未料卻一直被看不見的「老婆」欺負，他也到各大廟宇尋求神明協助，但狀況未見好轉，因此才會到公墓噴漆，希望用極端方式讓神明注意到他。

新竹市民政處指出，示範公墓之墓碑遭惡意噴漆，共24個墓碑受波及，發現當下即報警處理，並立即清理完畢。同時也提醒，破瓌他人祖墳是對先人極為不敬且不道德行為，市府嚴厲讉責此違法行徑，呼籲勿隨意破壞公有殯葬設施，以免觸法受罰。

新竹市53歲陳姓男子（右）年輕時因為車禍，事後產生幻聽幻覺，自此隨身攜帶液態硃砂對付「鬼神」。記者黃羿馨／翻攝
新竹市53歲陳姓男子（右）年輕時因為車禍，事後產生幻聽幻覺，自此隨身攜帶液態硃砂對付「鬼神」。記者黃羿馨／翻攝
新竹53歲陳姓男子，去年晚間2度前往新竹市示範公墓，並在墓碑上噴上紅色「X」及潑灑機油，造成墓碑汙損。圖／民眾提供
新竹53歲陳姓男子，去年晚間2度前往新竹市示範公墓，並在墓碑上噴上紅色「X」及潑灑機油，造成墓碑汙損。圖／民眾提供
新竹53歲陳姓男子，去年晚間2度前往新竹市示範公墓，並在墓碑上噴上紅色「X」及潑灑機油，造成墓碑汙損。記者黃羿馨／翻攝
新竹53歲陳姓男子，去年晚間2度前往新竹市示範公墓，並在墓碑上噴上紅色「X」及潑灑機油，造成墓碑汙損。記者黃羿馨／翻攝
新竹53歲陳姓男子，去年晚間2度前往新竹市示範公墓，並在墓碑上噴上紅色「X」及潑灑機油，造成墓碑汙損。圖／民眾提供
新竹53歲陳姓男子，去年晚間2度前往新竹市示範公墓，並在墓碑上噴上紅色「X」及潑灑機油，造成墓碑汙損。圖／民眾提供

公墓 墓碑 新竹

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