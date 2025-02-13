尾隨韓國網紅「小熙」台南直播還飆罵髒話 男遭罰5千元

韓國網紅「小熙xiaoxi 샤오시」去年7月間在台南火車站內等車時直播，一旁19歲李姓男子突然對著她譙髒話後，還一路尾隨她繼續罵「X」及「X你娘」，她當場報警處理，李男稱不想入鏡才爆粗口，台南地院認李犯公然侮辱罪處罰金5千元。

韓國網紅小熙去年7月27日上傳該影片，影片拍攝地點在台南火車站，她當時等車要去玉井，在車站大廳直播與粉絲對話，李男突然接近，在畫面外對著她罵「X」。

當下害怕的她因為不知道後續會發生什麼事，還故作鎮定地對著直播觀眾笑笑地說「先逃跑吧」，來到車站外卻發現李男竟然也尾隨了出來，還又罵髒話「X你娘」，進到月台後發現男子繼續尾隨，一度還主動入鏡並向鏡頭揮手

小熙在月台發現鐵路警察局後，雙方找警察出來，李告狀說小熙拍到他，但他並不想入鏡，要求對方把影片刪掉，若小熙堅持沒有拍到他，那就把影片放出來看。

雖然小熙中文不好，但她想解釋直播是對著自己，她並沒有未經同意去拍攝李男，事後看影片中，僅拍到李男背影1秒。許多網友心疼小熙，希望少數不理性，不友善的台灣人，不會影響您對台灣的喜愛。