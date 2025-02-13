尾隨韓國網紅「小熙」台南直播還飆罵髒話 男遭罰5千元
韓國網紅「小熙xiaoxi 샤오시」去年7月間在台南火車站內等車時直播，一旁19歲李姓男子突然對著她譙髒話後，還一路尾隨她繼續罵「X」及「X你娘」，她當場報警處理，李男稱不想入鏡才爆粗口，台南地院認李犯公然侮辱罪處罰金5千元。
韓國網紅小熙去年7月27日上傳該影片，影片拍攝地點在台南火車站，她當時等車要去玉井，在車站大廳直播與粉絲對話，李男突然接近，在畫面外對著她罵「X」。
當下害怕的她因為不知道後續會發生什麼事，還故作鎮定地對著直播觀眾笑笑地說「先逃跑吧」，來到車站外卻發現李男竟然也尾隨了出來，還又罵髒話「X你娘」，進到月台後發現男子繼續尾隨，一度還主動入鏡並向鏡頭揮手
小熙在月台發現鐵路警察局後，雙方找警察出來，李告狀說小熙拍到他，但他並不想入鏡，要求對方把影片刪掉，若小熙堅持沒有拍到他，那就把影片放出來看。
雖然小熙中文不好，但她想解釋直播是對著自己，她並沒有未經同意去拍攝李男，事後看影片中，僅拍到李男背影1秒。許多網友心疼小熙，希望少數不理性，不友善的台灣人，不會影響您對台灣的喜愛。
台南地院審酌，李男與小熙素不相識，僅因不滿小熙在車站月台進行直播，即恣意出言辱罵她，足以貶損其人格尊嚴及社會評價，顯然欠缺尊重他人人格法益觀念，行為不當；惟念及李男犯後坦承犯行態度等一切情狀，法官認李男犯公然侮辱罪處罰金5千元，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言