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馬來西亞網紅來台當詐團車手 彰院一審判6月

中央社／ 彰化13日電

31歲馬來西亞網紅許振文去年底來台旅遊，卻淪為詐騙集團車手遭逮收押，彰化地院近日將他依詐欺取財未遂罪判6月刑期，並於執行完畢後驅逐出境。全案仍可上訴。

許振文於民國113年12月來台旅遊後與家人失聯，其父母當月18日在馬來西亞召開記者會，希望台灣相關單位能協尋兒子。彰化縣警察局員林分局於12月11日逮獲1名外籍車手假旅遊真詐欺，後來證實就是網紅許振文。

根據彰化地方檢察署起訴書，許振文去年12月6日前某日，加入詐騙集團擔任取款車手角色，先由其他成員以LINE與被害人聯繫，佯稱可指導透過抽股方式投資獲利，但須先繳納股票認購金與違約金新台幣288萬餘元。

被害人察覺遭遇詐騙，即報警處理，後來準備玩具鈔票，於12月11日中午12時40分許，前往彰化縣員林市某咖啡廳準備面交。

許振文接受指示後，先前往超商列印工作證及單據等，並偽簽署名及蓋印，假冒投資公司派來收取投資款的外派專員；被害人交付玩具鈔後，埋伏員警當場將許振文逮捕。

彰化地方法院判決書指出，被告於偵查中坦承獲有新台幣2萬元報酬，其中1萬1000元已扣案，未扣案部分將沒收。

法官認為，被告加入詐騙集團擔任車手，共同向告訴人收取詐欺贓款，以製造金流斷點，掩飾告訴人遭詐騙款項的本質及去向，促使詐團更加猖獗氾濫，對社會治安及個人財產安全危害不容小覷，幸好告訴人發覺有異而未遂。

彰化地院考量被告非屬集團核心人員，犯後坦承犯行，態度尚可，經整體評價及觀察，基於不過度評價考量，不併予「併科罰金刑」，依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑6月。

法官指出，被告是馬來西亞籍外國人，在馬來西亞加入此案詐騙集團後，竟來台灣從事車手工作，而受有期徒刑以上刑之宣告，犯罪情節非輕，所為影響台灣社會安全秩序甚鉅，不宜在境內繼續居留，諭知被告於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

詐騙集團 車手 馬來西亞

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