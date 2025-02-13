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國教院組員不假外出接送身心障礙子女 獲緩起訴
教育部國家教育研究院一名張姓組員為親自接送中度身心障礙子女上課，又擔心休假額度不足，涉嫌自2022年4到8月間，使用不知情的同事帳號、密碼，登入國教院差勤系統補登不實上下班時間。經張女主動向廉政署自首，國教院也表明不願追究，新北地檢署將其緩起訴處分。
檢廉調查，根據國教院彈性上班差勤管理要點相關規定，員工每日上、下班各刷卡1次，中途請假者應於離院時簽退，並於回院時簽到，下班時再簽退，因臨時或突發狀況逾規定時間到勤，仍應於到院時刷上班卡，並依規定補辦請假手續，且請假、出差或公出均應事先辦妥差假手續。
但張女因其子女為中度身心障礙，每日均需親自接送子女上課，為擔心休假額度不足，於是使用辦公室個人公務電腦，持不知情2名同事的「行政整合系統」帳號密碼，登入國教院差勤系統，補登不實差勤上下班時間，藉以偽造準公文書損害國教院管理員工差勤正確性。
後經張女主動自行前往廉政署自首移送偵辦，檢察官考量她自白犯罪，犯後態度良好，深表悔悟且無前科，遭冒用帳號的2位同事和國教院均表示對其行為不予追究，因此處分她緩起訴，期間為1年，並接受24小時的法治教育。
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