裝監視器抓包同事偷看文件求償50萬 法官這原因判敗訴

新竹劉女懷疑公司有人偷看她辦公桌文件，於是安裝小米監視器，未料半年竟錄到同事彭女出現在她辦公桌8次，自認遭到監視造成極大精神壓力，並向劉女求償50萬。但法官認為辦公室為半開放空間，且彭女也沒有翻動文件，判劉女敗訴。

劉女指控，同事彭女於2022年12月至2023年半年間，共8次出現在她的辦公桌前，被監視器拍到疑似窺視桌面上的私人文件，去年6月28日更直接進到她辦公室隔間內，查看她放在辦公桌上「半彌封」的員工薪資單。

劉女認為同事彭女已侵害她的隱私權，讓她產生被人監視的恐懼，飽受精神壓力、影響睡眠、影響工作表現、承受巨大之精神上痛苦，向對方求償50萬。

彭女也反駁，她的行為是基於安全考量，在下班時間巡視辦公區域，並未有侵犯隱私的惡意。且劉女所提供的監視器錄影畫面，也未能顯示她曾經翻閱或拿取任何文件，僅是身體靠近辦公桌查看，且大部分時間都未進入劉女的隔間。

法官認為，劉女的辦公區域屬「半開放空間」，他人經過時確實可以看到桌面擺放的物品。錄影畫面也顯示，彭女在5次經過時僅是往劉女桌面看，僅有去年6月28日曾稍微進入劉女隔間查看文件，但未翻閱或動手拿取，最終駁回劉女告訴。