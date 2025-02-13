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女匯款1萬5按錯號碼匯錯款 對方不理…透過提不當利要回

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市羅姓女子匯款1萬5千元時，從她的中華郵政帳戶，因帳號輸入錯誤，誤匯到林姓男子台灣銀行帳戶，羅女提起不當得利訴訟，法官認定單純按錯鍵，林男屬無法律上原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益，判林男要返還1萬5千元。

基隆地院判決書指出，羅女主張，她在去年9月25日下午3時9分19秒時，因按帳戶號碼時，號碼輸入錯誤，誤將她中華郵政匯款1萬5千元至林男台灣銀行帳戶，事後發現已來不及，因此提出匯款紀錄，對林男提起不當得利訴訟，請求返還1萬5千元。

法官調閱羅女帳戶相關資料、存摺存款歷史明細查詢資料等清查，認為與其主張都屬實，但林男未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述。

法官說，民法第179條規定，無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益，依民事訴訟法第280條規定，林男雖未說明，視同自認，認為羅女主張為真，判林男應返還1萬5千元。

據其他銀行人員表示，匯錯款的情事有可能發生，主要都是按錯帳戶號碼所致，當發生誤匯情況時，想把錢要回來並不難。首先要先找收款行的客服人員，告知匯款錯誤的時間、帳戶等資訊。收款行會如果通知到收款人，會將匯款人聯絡方式給收款人，姑能直接匯回就不用走法律程序，這是最簡單的方式。

銀行人員說，如果收款人都置之不理，就要透過法院訴訟要回誤匯的錢，請求返還，表要是依民法第179條規定，無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。

銀行人員指出，民眾在匯款前一定要再三檢視所按號碼，提款機會提醒，按確認後錢就出去了。

女匯款1萬5按錯號碼匯錯款，對方置之不理，她透過提不當利要回。記者游明煌／攝影
女匯款1萬5按錯號碼匯錯款，對方置之不理，她透過提不當利要回。記者游明煌／攝影

民法 法律

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