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周玉蔻慘了！罵趙少康「拋妻棄子、不認骨血」 確定要賠220萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人周玉蔻於放言傳媒、民視節目和臉書指中國廣播公司前董事長趙少康家暴、拋妻棄子、不認骨血，趙提告要求周女、民視賠償1000萬元，最高法院判周玉蔻、民視應連帶賠償200萬元，另周玉蔻須單獨賠償20萬元，並移除相關言論，且不得再散布相關內容，全案確定。

放言傳媒2021年8月刊登文章質疑趙少康「前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父和外婆撫養」、「你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」；周玉蔻2022年九月間在臉書發文「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，並在民視節目中指趙「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康向周玉蔻、民視提告求償千萬元並刪除、下架文章和節目。台北地院認為，周女於放言傳媒的言論與事實相符，並沒有侵害趙的名譽權，但周女未盡合理查證義務，即在臉書、民視節目發表家暴、不認骨血、拋家棄子等言論，應負賠償責任。

一審認為周玉蔻在民視節目的言論，未涉及公共議題，不受新聞自由保障，民視也未依衛星廣播電視法、自訂新聞自律規範，盡事實查證義務，與周女成立侵權行為，應連帶負賠償責任。

一審表示，周玉蔻、趙少康均是具有網路聲量及影響力的知名公眾人物，民視對於大眾也具有一定可信度與影響力，審酌周女侵權言論發布於訊息快速傳布的網路社群及大眾傳播媒體，判周女應賠償20萬元，另應與民視連帶賠償200萬元。

二審認為周玉蔻在臉書和主持的節目上說「不認骨血，拋妻棄子」等言論，高院認為並非事實，也未經合理查證，應負侵權責任；民視也應負共同侵權責任。

二審維持判周玉蔻應賠償趙少康20萬元，並從臉書上移除相關內容，另外周女與民視共同侵權部分，應連帶賠償200萬元，而她在一審判決後、2024年1月5日又在放言網站陳述有關趙少康拋妻棄子之事，趙請求她不得再發表或散布，也認為應准許。案件上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 民視 趙少康

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