台中牛郎店打死人 中院同意不讓國民法官審理

台中1間牛郎店私人招待所去年初發生命案，李姓負責人不滿旗下22歲王姓牛郎欠60萬元賒帳不還，就夥同吳姓員工打死他；李、吳均聲請不讓國民法官審理，台中地院考量，2人和被害家屬調解成立，家屬對訴訟程序沒意見，裁定本案轉軌，由一般合議庭審理。

檢方起訴指出，李男（27歲）是北區中清路私人招待所負責人，雇用員工吳姓男子（25歲），死者王男過去也在招待所任職，上班期間多次同意酒客賒帳，累積60多萬元賒帳款，協調後李同意王簽立6張共540萬元本票做擔保，並於2023年11月將王辭退。

李男為向王催討債務，2024年1月12日命吳姓員工將王男帶回招待所，李不滿王仍藉詞拖欠債務起口角，李、吳輪番以徒手、腳踹，朝王男頭部、臉部及身體痛毆，王被打到腦出血重傷住院5天死亡，李男案發還將監視器格式化想滅證，檢方依傷害致死罪嫌起訴李、吳，依法應由國民法官審理。

李男、吳男主張，他們坦承起訴犯罪事實、罪名，也不爭執檢察官提出證據能力，僅就量刑聲請調查，2人也已經和被害家屬調解成立，家屬於調解時也表示同意不行國民參審，認為本案單純，應以不行國民參審為適當。

台中地院考量，被害家屬因李男、吳男犯行造成喪子傷痛，對於被告犯後態度，實有最深刻切身感受，法院應優先考量家屬就訴訟程序、量刑事項的意見，才能更實質貼近國民對司法了解、信賴，家屬既表示對本案不行國民參審沒有意見，本案以通常程序，應符合家屬期望。

中院綜合考量，聽取檢察官、被告2人及家屬等意見後，審酌公共利益、當事人訴訟權，裁定本件不行國民參與審判。