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囂張！違法台中掩埋600噸廢棄物 還開怪手攻擊環保局、警察

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中邱姓男子經營的全佳興業公司涉嫌違法收受高達600公噸廢棄物台中市環保局、保七警方去年10月到其烏日區現場查緝，邱還囂張駕駛怪手作勢攻擊環、警人員，檢方從嚴速辦，動員百人兵分多路搜索破獲邱男公司，依廢棄物清理法等將邱聲押獲准。

台中地檢署指出，2024年10月台中環保局、保七警方到邱男在烏日區的廢棄物掩埋場查緝，過程中負責人邱男非但不配合，還啟動怪手作勢追逐攻擊現場環保局人員、警察，嚴重妨害公務執行，檢察長張介欽認此風不可長，指派檢察官黃芝瑋從速、從嚴偵辦。

檢方查出，全佳興業公司為牟不法暴利，未經主管機關許可，提供烏日區土地堆置廢棄物，也沒領有相關許可文件，仍長期非法從事廢棄物貯存、清除、處理廢塑膠等廢棄物，甚至還有多家取得乙級、丙級清除許可證的公司涉入。

檢方發現，烏日區的非法掩埋場自2023年9月迄今，違法收受大量廢塑膠混合物、土木或建築物廢棄物混合物、廢木材等，估計高達600公噸，數量龐大、危害環境甚鉅。

專案小組追查掌握犯罪集團作案模式，今年2月6日、7日，前後出動近百人次，持搜索票兵分7路搜索並拘提1人、通知4人到案。

檢察官複訊後，認定負責人邱男，及呂姓、林姓、陳姓，及賴姓男子等人涉犯廢棄物清理法非法提供土地堆置廢棄物，及非法貯存、清除、處理廢棄物，還有加重妨害公務等罪嫌疑重大。

檢方將邱男、呂男向法院聲請羈押禁見獲准，其餘林姓、賴姓及陳姓男子，分別命10萬元、3萬元及2萬元交保，查扣犯罪工具挖土機、2輛小貨車。

案發現場。圖／檢方提供
案發現場。圖／檢方提供
案發現場。圖／檢方提供
案發現場。圖／檢方提供

台中市 廢棄物 環保局

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