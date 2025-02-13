盜查個資賣詐團收賄26萬 三重分局警貪汙起訴從重求刑
新北市警三重分局慈福派出所員警李昆霖涉利用同事帳密盜查個資、車籍資料賣給詐欺集團收賄26萬7000元，個資被人拿去尋仇；台北地檢署偵結，檢察官今依貪汙、洩密、個資法起訴李與詐團人士8人，對李昆霖求處重刑。
已改名李承玹的李昆霖涉案後羈押，他警察專科學畢業分發至淡水分局水碓派出所，2022年，李因不滿前女友另結新歡，擅查男方個資砸車，判緩刑3年，後來調往三重分局警備隊列管，再調到慈福派出所。
李昆霖與詐團李姓人士是朋友，2021年至2024年7月取得淡水分局陳姓偵查佐、三重分局馮姓偵查佐帳密，查詢民眾個資或車籍資料，傳給詐團李姓人士，李再轉交給黃姓、周姓、呂姓等人使用，黃取得車籍資料用以尋仇。
檢方查知，李昆霖洩密並向詐團收賄9次共獲得26萬7000元不法利益，詐團因未即時給付賄賂，李要求簽下3張、共80萬元的本票作為擔保，檢警因偵查另起詐欺案查獲線索，2024年7月、8月發動偵查，先後拘提李昆霖、詐團李姓男子到案。
檢察官今天偵結本案，依貪汙收賄、洩密、個資法等罪起訴李昆霖共8人，建議對李昆霖求處重刑，並宣告褫奪公權。
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