他被控變造謝龍介粉專圖卡散布謠言 法官認「言論自由」裁定不罰

台南楊姓男子去年底變造立法委員謝龍介臉書粉絲專頁製作「打架場有我啦」、「把青鳥趕出去」等圖卡，並以暱稱發布在社群平台Threads，警方認他涉散布謠言，已影響公共安寧，依違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭則認為人民言論自由應予保障，裁定不罰。

「我認為公眾人物可受公評。」楊表示，這些圖卡確實是他做的。他認為，他說的是事實，且因為立法委員在國會做毀憲亂政的事情，並暴力破壞議事規則，他本公理正義，要告知社會大眾。

台南簡易庭指出，按憲法第11條規定，人民言論自由應予保障，鑑於言論自由有實現自我、溝通意見、追求真理、滿足人民知的權利，形成公意，促進各種合理的政治及社會活動功能，乃維持民主多元社會正常發展不可或缺機制，國家應給予最大限度保障。

同時，政治性言論攸關公益形成，是民主社會基石，我國釋憲實務上咸認政治性言論應受高度價值保障。

台南簡易庭認為，圖卡是楊男就立法委員謝龍介在立法院行使職權行為表達質疑、批評，屬政治性言論，且該爭圖卡客觀上並無煽動公眾為何等違法行為，無造成明顯而立即危險。

且針對可受公評公共事務所為，任何閱覽者均可據此審視、判斷圖卡合理性，進而發表贊同或反對意見，有助於多元民主社會中公意形成，進而使真理越辯越明，實難認為公眾會因為該圖卡而產生畏懼或恐慌等負面心理，進而影響公共安寧。警方認此部分文字涉散布謠言行為，於法不合。