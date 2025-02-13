爆料蘋果日報素材可能不當利用 賴中強誹謗起訴判不受理

社團法人「台灣經濟民主連合」秘書長賴中強於台灣蘋果日報熄燈後爆料，指香港清盤人委任崇正公司接管蘋果日報資產時，有台灣金聯資產管理公司在場，檢方去年12月依妨害名譽罪起訴賴，台北地院審理，台灣金聯撤告，法官判公訴不受理。

賴中強曾與數百名「青鳥」齊聚國民黨中央黨部數落國民黨立委傅崐萁罪狀，國民黨反酸賴有機會獲得賴政府法務部的備選部長。

2022年8月30日，有港媒報導香港「壹傳媒」委任崇正公司先行處分蘋果日報台灣分公司財產、文件、債權、檔案、敏感資料；8月31日，蘋果新聞網熄燈，「台灣經濟民主連合」認為相關檔案、資料、新聞素材可能被拿來不當利用，召開線上臨時記者會，記者會由賴中強主持。

賴中強當時說，崇正的薛姓會計師將於9月1日到蘋果日報大樓接管資料庫及銀行帳戶，各家銀行派員到場，並要求各部會行動，拒絕港版國安法侵門踏戶。

賴中強後來撰寫「黃浩證實台蘋跨境傳輸個資」、「檢方與文化部應追查不法」新聞稿，9月7日舉行記者會提及有台灣金聯的人員前往台蘋大樓，且疑配合清盤人代理人執行資產管理，台灣金聯對賴提告誹謗。

檢方偵查時，賴中強稱他的消息來源是「法律白話文運動」人員接獲蘋果員工告知，檢察官認為，賴僅憑轉述訊息就召開記者會，採認輕率，賴提出香港媒體相關報導的內容，也未曾提及台灣金聯與不良資產有關，賴指台灣金聯與接管台蘋資產有關，是捕風捉影，依加重誹謗罪起訴賴。