快訊

中國漫記／非洲解放軍盧安達打剛果 北京如何收拾徒弟？

旅日低價訂房有詐 日本信用卡年盜刷541億日圓

寒冬穿羽絨外套就對了？衣服穿錯順序易失溫，羽絨穿在「這一層」更保暖

聽新聞
0:00 / 0:00

共用小三疑雲…大學副校長陳鴻震聲明不實 律師：可提告捍衛權利

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

國立成功大學副校長陳鴻震在台北市一家餐酒館被周刊拍到與一名身穿皮衣、高筒靴的長髮熟女共進晚餐，互動親密，更爆出疑與台大資工系教授徐宏民「共用小三」；陳昨發聲明表示，未逾越分際，均屬不實揣測。律師絲漢德指出，陳可以提出民刑事訴訟以捍衛權利。

陳鴻震聲明說，「關於鏡週刊之報導，本人的確認識高小姐，基於科學專業學術諮詢，曾一起吃飯討論，未逾越分際，其餘均屬不實揣測。」成大和台大都回應，該案屬於個人私領域部分，學校沒有評論。

曾任新北、台北地檢署主任檢察官的律師絲漢德指出，若成大副校長陳鴻震認為鏡周刊是不實報導，有侵害到權利，可以對鏡周刊採取法律行動，提出民刑事訴訟維護權益，索取賠償；陳身分崇高，是學生楷模，如果認為媒體傷害到他的信譽形象，可以提告討回公道，只發一紙聲明恐不足捍衛權利。

律師黃仕翰也表示，如果媒體未經詳細查證就為不實報導，當事人可以就毀損名譽部分， 進行訴訟請求賠償或者要求回復名譽；但是實際上，當事人往往因不想再繼續擴大新聞渲染力，或者不願就事實進行司法調查，往往不願意進行訴訟。

律師李怡貞則在臉書「女人大律師李怡貞」發文，「鴻震吶，關於科學專業的學術諮詢，是否用科學的角度認為時常以十指交扣的方式才比較得以深度體會？南部人比較熱情，所以成大的標準沒有逾越分際？」

她認為，若怕老婆向老婆道歉就好，「不要講幹話」，指出這個年代有小三可能不丟臉，「撞小三比較丟臉，大概是大家一起吃輪流吃比較好吃的的概念？」

鏡週刊昨報導，台大資工系教授徐宏民與成大副校長陳鴻震，二人已婚卻出軌，且偷吃同一名高姓女子。

報導指出，與陳鴻震約會的高姓女子在台北市電腦商業同業公會上班，去年底接獲爆料，已婚的陳鴻震4、5年前與有業務往來高女認識，陳常北上與高幽會、過夜，還送昂貴禮物討高歡心。

1月16日，周刊拍到陳、高步出餐廳後，十指緊扣在細雨中散步，陳時而對女方攬肩如熱戀情侶，最後抵達高女住處，二人整夜未出門，隔天又出門共餐，幽會時間長達廿小時。

陳鴻震是生技領域專家，曾擔任科技部司長，衛福部、教育部諮詢委員，也在陽明大學、中興大學等任教，資歷豐富，前年接任成大副校長。

報導指高女為電腦公會員工，負責接國科會案件。國科會同指屬私領域範疇，沒有評論。

律師黃仕翰表示，如果媒體未經詳細查證就為不實報導，當事人可以就毀損名譽部分， 進行訴訟請求賠償或者要求回復名譽。擷自台灣大學資工系及成功大學官網
律師黃仕翰表示，如果媒體未經詳細查證就為不實報導，當事人可以就毀損名譽部分， 進行訴訟請求賠償或者要求回復名譽。擷自台灣大學資工系及成功大學官網
律師絲漢德指出，如果認為媒體傷害到他的信譽形象，可以提告討回公道，只發一紙聲明恐不足捍衛權利。記者萬于甄／翻攝
律師絲漢德指出，如果認為媒體傷害到他的信譽形象，可以提告討回公道，只發一紙聲明恐不足捍衛權利。記者萬于甄／翻攝

小三 律師 成大 提告

延伸閱讀

台大、成大教授出軌同1女 傳由小三主責案件？國科會：沒有評論

成大副校長遭爆外遇？陳鴻震親筆回應：屬不實揣測

成大、台大教授小三竟是同一人 台大：私人領域無評論

台大、成大兩教授「共用小三」！同出軌電腦公會熟女 愛家形象破滅

相關新聞

共用小三疑雲…大學副校長陳鴻震聲明不實 律師：可提告捍衛權利

國立成功大學副校長陳鴻震在台北市一家餐酒館被周刊拍到與一名身穿皮衣、高筒靴的長髮熟女共進晚餐，互動親密，更爆出疑與台大資...

盜查個資賣詐團收賄26萬 三重分局警貪汙起訴從重求刑

新北市警三重分局慈福派出所員警李昆霖涉利用同事帳密盜查個資、車籍資料賣給詐欺集團收賄26萬7000元，個資被人拿去尋仇；...

囂張！違法台中掩埋600噸廢棄物 還開怪手攻擊環保局、警察

台中邱姓男子經營的全佳興業公司涉嫌違法收受高達600公噸廢棄物，台中市環保局、保七警方去年10月到其烏日區現場查緝，邱還...

他被控變造謝龍介粉專圖卡散布謠言 法官認「言論自由」裁定不罰

台南楊姓男子去年底變造立法委員謝龍介臉書粉絲專頁製作「打架場有我啦」、「把青鳥趕出去」等圖卡，並以暱稱發布在社群平台Th...

爆料蘋果日報素材可能不當利用 賴中強誹謗起訴判不受理

社團法人「台灣經濟民主連合」秘書長賴中強於台灣蘋果日報熄燈後爆料，指香港清盤人委任崇正公司接管蘋果日報資產時，有台灣金聯...

張顯耀遭疑助陸介選力促「柯文哲配郭台銘」 檢依反滲透法起訴

陸委會前副主委張顯耀日前遭周刊爆料曾經由民眾黨前主席柯文哲的大帳房李文宗「直通」習近平辦公室，力促柯郭配，雖張顯耀昨發聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。