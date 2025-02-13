共用小三疑雲…大學副校長陳鴻震聲明不實 律師：可提告捍衛權利

國立成功大學副校長陳鴻震在台北市一家餐酒館被周刊拍到與一名身穿皮衣、高筒靴的長髮熟女共進晚餐，互動親密，更爆出疑與台大資工系教授徐宏民「共用小三」；陳昨發聲明表示，未逾越分際，均屬不實揣測。律師絲漢德指出，陳可以提出民刑事訴訟以捍衛權利。

陳鴻震聲明說，「關於鏡週刊之報導，本人的確認識高小姐，基於科學專業學術諮詢，曾一起吃飯討論，未逾越分際，其餘均屬不實揣測。」成大和台大都回應，該案屬於個人私領域部分，學校沒有評論。

曾任新北、台北地檢署主任檢察官的律師絲漢德指出，若成大副校長陳鴻震認為鏡周刊是不實報導，有侵害到權利，可以對鏡周刊採取法律行動，提出民刑事訴訟維護權益，索取賠償；陳身分崇高，是學生楷模，如果認為媒體傷害到他的信譽形象，可以提告討回公道，只發一紙聲明恐不足捍衛權利。

律師黃仕翰也表示，如果媒體未經詳細查證就為不實報導，當事人可以就毀損名譽部分， 進行訴訟請求賠償或者要求回復名譽；但是實際上，當事人往往因不想再繼續擴大新聞渲染力，或者不願就事實進行司法調查，往往不願意進行訴訟。

律師李怡貞則在臉書「女人大律師李怡貞」發文，「鴻震吶，關於科學專業的學術諮詢，是否用科學的角度認為時常以十指交扣的方式才比較得以深度體會？南部人比較熱情，所以成大的標準沒有逾越分際？」

她認為，若怕老婆向老婆道歉就好，「不要講幹話」，指出這個年代有小三可能不丟臉，「撞小三比較丟臉，大概是大家一起吃輪流吃比較好吃的的概念？」

鏡週刊昨報導，台大資工系教授徐宏民與成大副校長陳鴻震，二人已婚卻出軌，且偷吃同一名高姓女子。

報導指出，與陳鴻震約會的高姓女子在台北市電腦商業同業公會上班，去年底接獲爆料，已婚的陳鴻震4、5年前與有業務往來高女認識，陳常北上與高幽會、過夜，還送昂貴禮物討高歡心。

1月16日，周刊拍到陳、高步出餐廳後，十指緊扣在細雨中散步，陳時而對女方攬肩如熱戀情侶，最後抵達高女住處，二人整夜未出門，隔天又出門共餐，幽會時間長達廿小時。

陳鴻震是生技領域專家，曾擔任科技部司長，衛福部、教育部諮詢委員，也在陽明大學、中興大學等任教，資歷豐富，前年接任成大副校長。

報導指高女為電腦公會員工，負責接國科會案件。國科會同指屬私領域範疇，沒有評論。