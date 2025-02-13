易沛科技涉洗錢 董事長50萬交保

國內老字號易沛網路科技第三方支付，涉協助詐團與博弈娛樂城洗錢，北檢昨依洗錢、組織等罪聲押禁見易沛總經理明仁宇（中）。記者張宏業／攝影 老字號易沛網路科技第三方支付，涉透過虛擬幣協助博弈集團洗錢，一年不法金流達十億元；台北地檢署指揮台北市調處搜索約談董事長鄭明祈、總經理明仁宇等廿人，訊後鄭明祈五十萬元交保，明仁宇等五人聲押禁見。

聲押禁見包括明仁宇、財務經理陳子瀅，和金流業者鄭凱文、湯詠為、簡嘉宏。

據調查，明仁宇是中部地區老字號「金流聞人」，洗錢規模僅次陳正谷的「九州博弈集團」，明仁宇藉由易沛科技替詐團、博弈集團出金，是檢調鎖定的重點打詐對象，該公司成員有前特偵組檢察官、曾捲入超思雞蛋弊案的調查局經防處前處長秦台生、前北機站主任楊正茂、財經大老陳錦稷、法學教授陳顯武等法界名人，均暫未被檢調約談，是否有充當門神涉及不法，待進一步釐清。

據調查，全案共拘提七名要角，調查局前天先移送三人至北檢複訊；明仁宇、陳子瀅、簡嘉宏、嚴峻桀四人昨天移送，全案依洗錢防制法、組織犯罪等罪偵辦。

據調查，易沛科技二○二二年重組股東結構，董事長鄭明祈是中國政法大學法學博士，曾任瑞士銀行資產管理台灣區總經理，經營理念是貫徹擔任政府與社會打擊罪犯，標榜成員都是「金融、法律、檢調、政經界的專業團隊」。

調查局追查，以易沛科技為首的「新遞」等十一家人頭公司，表面上以遊戲點數為包裝，委託易沛科技從事代收代付業務，但私下卻替電詐集團、網路博易集團、地下匯兌與地下期貨業者委託，合法掩護非法處理鉅額入出金流，光二○二四年洗錢金額超過十億元。