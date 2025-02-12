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網羅退役檢調高層當董監 易沛科技洗錢10億元 總座遭聲押

北市議員陳怡君涉詐助理費 前員工訊後50萬元交保

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市議員陳怡君涉嫌利用人頭詐領助理費，檢調約談7名被告、3名證人，晚間陸續送抵士檢複訊，其中陳的賀姓前員工，檢方深夜訊後令其50萬元交保，仍有4名被告未抵士檢。

全案源於，陳怡君被控2019年起利用胞弟、洪姓弟媳等作為人頭請領助理公費，實際上未履行職務，陳的辦公室主任、綽號「饅頭」的張姓女子也涉嫌協助填寫出勤表請款等，張女的胞姊、賀姓前員工、陳的議會研究室楊姓主任皆被列被告，不法所得初估逾300萬元。

士林地檢署獲悉後指揮台北市調查處偵辦，檢察官林思吟今早9時許親自帶隊前往台北市議會，搜索陳怡君議會辦公室，檢調另同步搜索陳怡君地方服務處、當事人住處等，地點遍及台北市中山、大同、信義、內湖及台中市，共計搜索13處，約談陳怡君在內的7名被告及4名證人，其中一名證人未到案。

地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例規定，直轄市議員請領助理補助費，應至少聘用6名助理，助理每人每月不得逾32萬元，去年6月修法前規定每人每月不得逾24萬元，檢調初步清查陳怡君案跨越新舊法規定，修法後詐領金額隨之增加。

陳怡君的賀姓前員工（左）在檢方複訊後50萬元交保。記者李隆揆／攝影
陳怡君的賀姓前員工（左）在檢方複訊後50萬元交保。記者李隆揆／攝影

北市 議員 陳怡君

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