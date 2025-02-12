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網羅退役檢調高層當董監 易沛科技洗錢10億元 總座遭聲押

網羅退役檢調高層當董監 易沛科技洗錢10億 總座遭聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局獲報指出，網羅檢調高官擔任董監的老字號易沛網路科技第三方支付，涉透過虛擬幣協助「3A娛樂城」博弈集團洗錢，一年不法金流高達10億元；台北市調查處昨天赴台中地區搜索31據點，約談董事長鄭明祈、總經理明仁宇20人到案，北檢今訊後聲押禁見易沛總經理明仁宇、財務經理陳子瀅、金流業者鄭凱文、湯詠為共5人，鄭明祈50萬交保。

據調查，明仁宇是中部地區老字號「金流聞人」，洗錢規模僅次陳正谷的「九州博弈集團」，明仁宇藉由易沛科技替詐團、博弈集團出金，是檢調鎖定的重點打詐對象，該公司成員有前特偵組檢察官、曾捲入超思雞蛋弊案的調查局前經防處長秦台生、前北機站主任楊正茂、財經大老陳錦稷、法學大老陳顯武等法界名人，但暫未被檢調約談，是否有充當門神涉及不法，有待進一步釐清。

據調查，全案共拘提7名要角，調查局昨先移送3人至北檢複訊，相關被告交代入出金流過程，訊後以10至30萬元交保、限制出境出海；明仁宇、陳子瀅、簡嘉宏、嚴峻桀今天移送，除嚴峻桀交保，其餘人聲押，全案依洗錢防制法、組織犯罪偵辦。

國內老字號易沛網路科技第三方支付，涉協助詐團與博弈娛樂城洗錢高達10億元，北檢依洗錢、組織等罪聲押禁見總經理明仁宇。記者張宏業／攝影
國內老字號易沛網路科技第三方支付，涉協助詐團與博弈娛樂城洗錢高達10億元，北檢依洗錢、組織等罪聲押禁見總經理明仁宇。記者張宏業／攝影

洗錢 聲押

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