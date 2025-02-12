張顯耀遭疑助陸介選力促「柯文哲配郭台銘」 檢依反滲透法起訴

陸委會前副主委張顯耀日前遭周刊爆料曾經由民眾黨前主席柯文哲的大帳房李文宗「直通」習近平辦公室，力促柯郭配，雖張顯耀昨發聲明駁斥此事，不過他卻因捲入三聯集團非法吸金案主嫌徐少東涉嫌助陸資介選，今遭到橋頭地檢署依反滲透法罪嫌起訴。

橋頭地檢署公告，張顯耀涉違反反滲透法依法提起公訴。不過張顯耀尚未對遭檢方起訴對外說明。

據了解，張顯耀在前年總統大選前夕，曾被檢方查出疑與徐少東往來通訊，內容提及對於兩岸政經局勢，以及陸方高層對於台灣領導人選舉的指示，檢調在徐少東手機中發現相關跡證，懷疑張顯耀同樣接受陸方資助，企圖依陸方指示影響台灣選情。

張顯耀位於左營的住處隨即在去年1月遭到檢調大動作搜索，並且傳喚他到案說明，雖他極力否認有涉嫌接受陸資介入台灣總統大選，不過當時檢方仍認他涉嫌違反總統副總統罷免法及反滲透法，諭知100萬元交保。

近日張顯耀再遭周刊爆料，稱他曾到大陸和習近平辦公室、國台辦主任宋濤會面，正面看待柯主席態度，還說柯侯合作可能性低，有相關人士運作侯友宜退選，甚至協助募款億元以上。