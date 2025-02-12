張顯耀涉受陸指示介選拉抬郭台銘聲勢 橋檢起訴

前立委張顯耀疑在去年總統大選前涉入中國介選案，訊後100萬元交保。橋檢今天偵結，認為張顯耀涉受中國指示，以開論壇等方式為郭台銘拉抬聲勢，依反滲透法等罪嫌起訴。

橋頭地檢署在去年總統大選前陸續偵辦多起中國台辦單位透過台灣人士，招待里長、農漁會成員等前往中國接受落地招待，以支持特定總統、副總統候選人或特定政黨，甚至宣揚統戰思想；其中，前立委、兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀去年1月9日因涉入相關案情遭檢調搜索約談，橋檢訊後依張顯耀涉反滲透法、總統副總統選舉罷免法等犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知新台幣100萬元交保。