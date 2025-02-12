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網羅退役檢調高層當董監 易沛科技洗錢10億元 總座遭聲押

張顯耀涉受陸指示介選拉抬郭台銘聲勢 橋檢起訴

中央社／ 高雄12日電

前立委張顯耀疑在去年總統大選前涉入中國介選案，訊後100萬元交保。橋檢今天偵結，認為張顯耀涉受中國指示，以開論壇等方式為郭台銘拉抬聲勢，依反滲透法等罪嫌起訴。

橋頭地檢署在去年總統大選前陸續偵辦多起中國台辦單位透過台灣人士，招待里長、農漁會成員等前往中國接受落地招待，以支持特定總統、副總統候選人或特定政黨，甚至宣揚統戰思想；其中，前立委、兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀去年1月9日因涉入相關案情遭檢調搜索約談，橋檢訊後依張顯耀涉反滲透法、總統副總統選舉罷免法等犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知新台幣100萬元交保。

案經橋檢偵辦，認為張顯耀涉犯國安法等罪嫌，將全案移給高等檢察署高雄檢察分署偵辦。後經高雄高分檢調查，認為張顯耀應涉犯反滲透法等罪嫌，再將案件移給橋檢；經橋檢偵辦，認為張顯耀涉嫌接受中國指示，在台為郭台銘於去年總統大選前，以開論壇、發布民調等方式幫郭台銘拉抬聲勢，今天偵結依反滲透法等罪嫌起訴張顯耀。

前立委張顯耀。圖／報系系資料照
前立委張顯耀。圖／報系系資料照

反滲透法 張顯耀 民調 郭台銘

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