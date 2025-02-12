快訊

網羅退役檢調高層當董監 易沛科技洗錢10億元 總座遭聲押

垃圾場燒5天…苗市公所對台電提告求償 法院判賠60萬

中央社／ 苗栗縣12日電

苗栗市西山垃圾場112年火警悶燒5天，火調鑑定研判台電電桿的絕緣礙子劣化致電流洩漏產生電弧引燃，市公所提告求償救災相關費用，法院判決台電應賠償新台幣60萬3926元。

台電苗栗區營業處今天回應，針對判決結果，將與律師進一步研議提出上訴。

苗栗市西山垃圾掩埋場於112年11月20日中午竄出火煙，火勢延燒廢棄傢俱及一般垃圾堆置處，消防局出動多個分隊人車前往灌救，當天即控制火勢，然因現場大量廢棄物內部沼氣，殘火持續悶燒至24日撲滅。

根據苗栗地方法院判決書，苗栗市公所主張台電未依電業法相關規定，做好礙子管理、檢驗、維護之責，因電氣因素產生火花釀災，向台電求償自火災發生至撲滅期間，公所支出的消防人員誤餐便當、礦泉水費用，以及協助救災的大型機具、挖土機駕駛工資、場地整理費用等，共計65萬6032元。

台電抗辯指出，全台約318萬支電桿，囿於人力資源，已在線路設置跳電保護裝置，於電路短路時立即停止該區段供電，並派員定期每半年巡檢各地電桿，不應歸責於公司。

判決書提到，消防局火災鑑定起火原因排除天然災害、人為縱火，起火前無外來人員、物品接觸電桿，附近也未發現菸蒂、菸盒、金紙、香爐、蚊香等燒後殘跡。

法官根據火調報告，認為是礙子因絕緣劣化後，高壓電流洩漏產生電弧，電弧沿下方輕鋼橫擔洩漏產生閃絡火光，火花掉落引燃電桿下方掩埋場廢棄物導致火勢延燒。此外，電桿設立於掩埋場，台電應考量使用年限、事故風險等因素，就老化礙子進行更新汰換等，難認台電已就防止火災損害盡相當之注意，應負賠償責任。

法官審理對於市公所所提求償金額，認為消防、義消之誤餐便當、礦泉水等5萬2106元，有消防局相關預算支應執行業務費用，予以扣除，判台電應賠償苗栗市公所60萬3926元。全案仍可上訴。

苗栗市西山垃圾場在民國112年間發生火警悶燒5天，火調鑑定研判台電電桿絕緣礙子劣化，導致電流洩漏產生電弧釀災，市公所據以提告求償，法院判決台電應賠償新台幣60萬餘元、全案可上訴。圖為火警當時畫面。圖／中央社
苗栗市西山垃圾場在民國112年間發生火警悶燒5天，火調鑑定研判台電電桿絕緣礙子劣化，導致電流洩漏產生電弧釀災，市公所據以提告求償，法院判決台電應賠償新台幣60萬餘元、全案可上訴。圖為火警當時畫面。圖／中央社

台電 廢棄物 苗栗市

延伸閱讀

【重磅快評】連稅收都估不準 卓榮泰還敢誇稱AI內閣？

金門金城鎮更換老舊變壓器停電 台電冒雨趕工提前復電

台電副處長性侵小30歲女下屬 完事還問：有沒有高潮？

環團控協和電廠小油轉大氣碳排增3倍 台電算數澄清

相關新聞

張顯耀遭疑助陸介選力促「柯文哲配郭台銘」 檢依反滲透法起訴

陸委會前副主委張顯耀日前遭周刊爆料曾經由民眾黨前主席柯文哲的大帳房李文宗「直通」習近平辦公室，力促柯郭配，雖張顯耀昨發聲...

創20人頭公司！易沛「第三方支付」涉洗錢逾5億 董座鄭明祈50萬交保

易沛網路科技公司涉嫌成立20家人頭公司透過第三方支付公司洗錢，違法金額逾5億元，檢調人員昨、今發動2波搜索、約談董事長鄭...

雲林查獲上億偽鈔 二審大逆轉！5人改判無罪理由曝光

雲林檢警前年2月在台北等地查到上游製造供應商，原本印製玩具鈔票工廠，後來改印上「中央銀行」生產，共查扣面額約1.2億多元...

林姿妙親信詐6500萬落跑 律師頻問被害人1句…審判長聽了也嘆氣

宜蘭縣前公共造產專員許智信詐欺、貪汙6500萬元，宜蘭地院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺取財罪7罪判他12...

網羅退役檢調高層當董監 易沛科技洗錢10億 總座遭聲押

調查局獲報指出，網羅檢調高官擔任董監的老字號易沛網路科技第三方支付，涉透過虛擬幣協助「3A娛樂城」博弈集團洗錢，一年不法...

張顯耀涉受陸指示介選拉抬郭台銘聲勢 橋檢起訴

前立委張顯耀疑在去年總統大選前涉入中國介選案，訊後100萬元交保。橋檢今天偵結，認為張顯耀涉受中國指示，以開論壇等方式為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。