蟬聯16年全國「燈王」寶座 矯正機關得獎率逾7成

法務部矯正署今在元宵節舉辦「2025台灣燈會全國花燈競賽」，公開51個矯正機關出產的70件「鐵窗牌」花燈獲獎成果，其中，台南第二監獄成立2年的藝術班花燈組5名學員再奪機關團體組「燈王」連霸殊榮，至於北監「花燈大師」李宗瑞繼續以新作品奪下全國賽特優。

2024台灣燈會今晚在高鐵桃園站前主燈展演區正式開幕，除了主要的15座燈組作品及2個現代、傳統副燈外，競賽燈區的作品數多達288件成為矚目焦點，而矯正署所屬各矯正機關今年報名「機關團體組」參賽作品中，有52件拿獎，獲獎率比去年54％成長至74％，除了繼續奪下「燈王」，還囊括5件特優、8件優等、10件甲等及28件佳作，仍是最大贏家，不僅讓外界看見收刑人精湛的好手藝，也讓矯正機關推動柔性藝文教化成果顯著贏得喝采。

法務部政務次長黃世杰說，每座閃亮的花燈背後，蘊含著收容人的蛻變與成長，及矯正同仁用心教化的辛勞付出，期盼各界給予矯正人員更多支持與肯定，持續形塑溫暖有感的柔性教化環境，幫助收容人成功復歸轉銜，完善社會安全網，守護人民安全。

黃表示，這些作品展現收容人手工技藝及創造力，透過燈光與色彩的變化，表達重獲新生的決心與希望，也彰顯矯正機關在藝文教化及傳統技藝傳承方面的重要貢獻，70件參賽作品將在A18高鐵桃園站主燈展演場的競賽燈區全數展出。