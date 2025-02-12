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蟬聯16年全國「燈王」寶座 矯正機關得獎率逾7成

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

法務部矯正署今在元宵節舉辦「2025台灣燈會全國花燈競賽」，公開51個矯正機關出產的70件「鐵窗牌」花燈獲獎成果，其中，台南第二監獄成立2年的藝術班花燈組5名學員再奪機關團體組「燈王」連霸殊榮，至於北監「花燈大師」李宗瑞繼續以新作品奪下全國賽特優。

2024台灣燈會今晚在高鐵桃園站前主燈展演區正式開幕，除了主要的15座燈組作品及2個現代、傳統副燈外，競賽燈區的作品數多達288件成為矚目焦點，而矯正署所屬各矯正機關今年報名「機關團體組」參賽作品中，有52件拿獎，獲獎率比去年54％成長至74％，除了繼續奪下「燈王」，還囊括5件特優、8件優等、10件甲等及28件佳作，仍是最大贏家，不僅讓外界看見收刑人精湛的好手藝，也讓矯正機關推動柔性藝文教化成果顯著贏得喝采。

法務部政務次長黃世杰說，每座閃亮的花燈背後，蘊含著收容人的蛻變與成長，及矯正同仁用心教化的辛勞付出，期盼各界給予矯正人員更多支持與肯定，持續形塑溫暖有感的柔性教化環境，幫助收容人成功復歸轉銜，完善社會安全網，守護人民安全。

黃表示，這些作品展現收容人手工技藝及創造力，透過燈光與色彩的變化，表達重獲新生的決心與希望，也彰顯矯正機關在藝文教化及傳統技藝傳承方面的重要貢獻，70件參賽作品將在A18高鐵桃園站主燈展演場的競賽燈區全數展出。

南二監典獄長葉俊宏代為發表感言，能再獲「燈王」榮譽感到無比榮幸與感動，今年靈感來自國鳥藍鵲的優雅與客庄桐花雨的詩意，展現藍鵲振翅飛翔的靈動姿態，及桐花隨風飄落的純淨之美，象徵文化交融與傳遞祝福；在美如桃園的環境中，融入象徵原民悠然自得散步燈飾間的帝雉，與外來族群的蝴蝶、松鼠、五色鳥加以點綴，象徵台灣多元文化的共融共生，讓「藍羽錦鵲桐花雨，飛舞翩翩入桃園」花燈作品在桃園夜空中閃耀光芒。

「2025台灣燈會全國花燈競賽」機關團體組「燈王」，由去年首度參賽就奪冠的台南第二監獄開辦2年藝術班的5名花燈組學員，繼續以「藍羽錦鵲桐花雨，飛舞翩翩入桃園」作品連霸。記者陳恩惠／攝影
「2025台灣燈會全國花燈競賽」機關團體組「燈王」，由去年首度參賽就奪冠的台南第二監獄開辦2年藝術班的5名花燈組學員，繼續以「藍羽錦鵲桐花雨，飛舞翩翩入桃園」作品連霸。記者陳恩惠／攝影
「2025台灣燈會全國花燈競賽」機關團體組「燈王」，由去年首度參賽就奪冠的台南第二監獄開辦2年藝術班的5名花燈組學員，繼續以「藍羽錦鵲桐花雨，飛舞翩翩入桃園」作品連霸。圖／桃園市教育局提供
「2025台灣燈會全國花燈競賽」機關團體組「燈王」，由去年首度參賽就奪冠的台南第二監獄開辦2年藝術班的5名花燈組學員，繼續以「藍羽錦鵲桐花雨，飛舞翩翩入桃園」作品連霸。圖／桃園市教育局提供
「2025台灣燈會全國花燈競賽」機關團體組「燈王」，今年仍由台南第二監獄獲得，學員耗費逾10個月，專心製作這件「鐵窗牌」花燈作品。圖／矯正署提供
「2025台灣燈會全國花燈競賽」機關團體組「燈王」，今年仍由台南第二監獄獲得，學員耗費逾10個月，專心製作這件「鐵窗牌」花燈作品。圖／矯正署提供
「2025台灣燈會全國花燈競賽」機關團體組「燈王」，仍由台南第二監獄藝術班的5名花燈組學員，以「藍羽錦鵲桐花雨，飛舞翩翩入桃園」作品連霸，典獄長葉俊宏代為發表得獎感言。記者陳恩惠／攝影
「2025台灣燈會全國花燈競賽」機關團體組「燈王」，仍由台南第二監獄藝術班的5名花燈組學員，以「藍羽錦鵲桐花雨，飛舞翩翩入桃園」作品連霸，典獄長葉俊宏代為發表得獎感言。記者陳恩惠／攝影
法務部矯正署今公布51個矯正機關參加「2025台灣燈會全國花燈競賽」70件「鐵窗牌」花燈的獲獎成果，由法務部政次黃世杰（左四）、矯正署長周輝煌（右四）、桃園地方檢察署檢察長戴文亮（左二）等共同啟動台灣燈會儀式。記者陳恩惠／攝影
法務部矯正署今公布51個矯正機關參加「2025台灣燈會全國花燈競賽」70件「鐵窗牌」花燈的獲獎成果，由法務部政次黃世杰（左四）、矯正署長周輝煌（右四）、桃園地方檢察署檢察長戴文亮（左二）等共同啟動台灣燈會儀式。記者陳恩惠／攝影
法務部矯正署今公布51個矯正機關參加「2025台灣燈會全國花燈競賽」70件「鐵窗牌」花燈的獲獎成果，由法務部政次黃世杰（左四）、矯正署長周輝煌（右四）、桃園地方檢察署檢察長戴文亮（左二）等共同啟動台灣燈會儀式。記者陳恩惠／攝影
法務部矯正署今公布51個矯正機關參加「2025台灣燈會全國花燈競賽」70件「鐵窗牌」花燈的獲獎成果，由法務部政次黃世杰（左四）、矯正署長周輝煌（右四）、桃園地方檢察署檢察長戴文亮（左二）等共同啟動台灣燈會儀式。記者陳恩惠／攝影

台灣燈會 李宗瑞 法務部 監獄

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