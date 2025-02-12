戶政轉接警政電話唬住47歲男 警迅速趕抵保住50多萬元
春節連假結束後，詐騙集團開始活躍，彰化縣田尾鄉、二水鄉分別有人被騙證件遺失要匯款50多萬元處理，及到超商購買1000元點數「斗內」影片，警方及時攔詐，為兩名男子保住錢財。
北斗警方今指出，47歲陳男10日中午到田尾郵局匯款，郵局經理見陳男既焦急又猶豫，好心上前詢問「這筆匯款是要給誰的？」陳男講不清楚，郵局經理即暗中報警並與陳男聊天拖延時間。
警方趕到和詢問，陳男說接獲未顯示號碼的電話，對方自稱是「台北市中正區戶政事務所」人員，問「有人拿著你的證件要辦理戶籍謄本，還準備申請貸款，你是不是有遺失證件？」陳男否認遺失證件，對方熱心說幫忙處理，就轉接電話給「台北市政府警察局中正一分局陳警官」，「陳警官」稱陳男涉及洗錢罪，需匯款50多萬元趕快處理，否則帳戶將被凍結，影響信用紀錄。
警方耐心解釋這是騙集團慣用的詐財手法，政府機關來電會顯示電話號碼，不可能從戶政機關直接轉接電話到警察局，陳男恍然大悟，感謝員警和郵局經理。
二水鄉70多歲謝姓婦人9日到超商要買1000元Apple Card點數，但她沒使用Apple手機，執意要買點數，超商店員暗中報警，警方趕到了解，原來謝姓婦人在臉書認識一名網友，覺得對方分享的影片很有趣且雙方相談甚歡，網友要求透過Apple Card點數轉交贊助1000元。員警說這是常見詐騙手法，不能相信。
北斗警分局長楊志源和田中警分局長林鼎長都表示，若陌生人加好友、或看到「未顯示號碼」電話，應詳加查證，或上網查看「165打詐儀表板」（https://165dashboard.tw/）或到鄰近分駐派出所諮詢，避免遭詐騙。
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