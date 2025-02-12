金門農會選舉將登場 檢警調嚴防賄選加強查察

金門地區農會幹部代表選舉將於本月15日舉行，選舉結果攸關在地農民權益與農業發展。隨著選舉進入最後倒數，檢警調單位加強查察，防範賄選、暴力、假訊息等不法行為介入，以確保選舉公正進行。金門地檢署檢察長王柏敦今天下午前往金門縣警察局金城分局、金湖分局，聽取二分局各自提出最新工作報告、選情分析，並就可能情況進行廣泛意見交流與討論。

金門地檢署表示，已於去年12月24日召開「114年全國農漁會選舉檢、警、調、政風選舉查察期前策略會議」，並在1月21日成立「查察妨害選舉執行小組」，設置檢舉專線，並指派人員全天候值勤，受理民眾檢舉賄選案件。

王柏敦今天偕同主任檢察官林伯文等人前往金門縣警察局金城分局、金湖分局，視察農會選舉查察工作，他聽取警方報告，包括選情分析、投開票所規劃、警力部署，並與執法人員討論如何有效防範不法金流、送禮、食宿招待等各種賄選手法。

此外，選舉當天若發生暴力衝突、群眾干擾投票，警方也將迅速應變，確保投票過程順利；王柏敦強調，執法單位將全力維護選舉秩序，並對查緝賄選的警察人員表達感謝。