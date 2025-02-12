交通違規被開單很不爽 罵三字經、攻擊警方通通被法辦
台北市大安警分局上周連續兩天警員巡邏時，取締交通違規民眾，卻被民眾嗆聲，甚至出手攻擊警方，警方強勢捍衛執法尊嚴，逮捕民眾並以妨害公務罪嫌移送法辦。
上周5日下午4時許，和平東路派出所員警接獲報案，和平東路一段有車輛違規停車；員警到場發現一輛自小客違規並排停車，要求駕駛人出示身分證件，並依規定舉發。
違規的張姓駕駛先拒絕出示身分證，員警耐心說明違規事由，並從車牌號碼查到駕駛身分後，繼續執行開單程序，開單過程中，張姓駕駛自認剛到場並無違規，更發動車輛引擎有駛離現場意圖，員警基於自身安全考量，大聲呵斥違規事實，要求駕駛將車輛掛至P檔呈靜止狀態，張姓駕駛不爽，大聲以三字經辱罵員警，員警立即依妨礙公務現行犯逮捕，移送台北地檢署偵辦。
隔天6日晚間7時許，敦化南路派出所員警，在忠孝東路4段一帶，發現40歲江姓男子騎乘機車違規紅燈迴轉，員警攔停對方，依規定告知違規事實並製單舉發，但交通舉發尚未完成，江姓騎士就強行取走罰單，導致罰單遭撕毀，更出手攻擊警方，造成兩名員警手部擦挫傷、應勤裝備藍牙印表機毀損，警方在現場依妨害公務、傷害現行犯逮捕江姓騎士，全案依妨害公務、傷害罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
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