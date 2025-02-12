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創20人頭公司！易沛「第三方支付」涉洗錢逾5億 董事長50萬交保

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創20人頭公司！易沛「第三方支付」涉洗錢逾5億 董座鄭明祈50萬交保

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

易沛網路科技公司涉嫌成立20家人頭公司透過第三方支付公司洗錢，違法金額逾5億元，檢調人員昨、今發動2波搜索、約談董事長鄭明祈、總經理明仁宇多人，鄭以50萬元交保，明今日複訊，全案朝洗錢、組織犯罪方向偵辦。

台北地檢署指揮調查局台北市調查處，昨天搜索鄭、明等20名被告的住居所及易沛公司等11家公司共31處所，檢調認為，相關被告涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例、非法經營期貨交易業務、刑法賭博場罪嫌。

依網路資訊，易沛成立於2011年1月17日，資本額1000萬元；2022年10月變更為易沛網路科技股份有限公司，公司堅持發展台灣第三方支付的業務。據了解，易沛公司組織成員有前司法人員在內，不過，承辦檢方證實，與其無涉。

據了解，鄭明祈是中國政法大學法學博士，曾任瑞士銀行資產管理台灣區總經理、政治大學公企中心財經班主任等。

檢調是在偵查一起金融有關案件查出，易沛公司涉非法洗錢案情，日前聲請搜索票查辦，昨天開始發動搜索蒐證。

於第一波搜索後，檢察官諭知鄭明祈以50萬元交保，限制出境、出海，另對7名被告諭以10萬元到30萬元交保，同樣限制出境、出海，易沛公司湯姓、鄭姓員工涉案情節重大，檢方已向法院聲押禁見。

鄭明祈。圖／聯合報系資料照片
鄭明祈。圖／聯合報系資料照片

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