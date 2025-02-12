雲林查獲上億偽鈔 二審大逆轉！5人改判無罪理由曝光

雲林檢警前年2月在台北等地查到上游製造供應商，原本印製玩具鈔票工廠，後來改印上「中央銀行」生產，共查扣面額約1.2億多元千元及百元假鈔，一審認廖姓業者等7人犯偽造幣券罪等分判6年至3年4月，二審認廖等5人不構成「意圖供行使之用」要件改判無罪，朱及黃姓2人獲緩刑。

台南高分院指出，原判決對於證人及被告證述，斷章取義，僅截取對於被告廖等人不利部分，而曲解其等所述內容真意，非但有違採證法則，原判決又對廖姓業者於本案新聞報導後，除指示洪姓男子修改相關序號外，更進一步要求其將正面「中央印製廠」修改為「玩具印製廠」，以提高辨識度。

另於2023年1月11日至12日間，要求朱姓男馬手先行將「印章版」及「小字版」鈔票下架改販售辨識度更高舊版鈔票，並與朱取得將印製並販售舊版鈔票共識等事證隻字未提，對上述有利於廖男、楊姓女子、洪男、李男及朱男等5人事證均忽略不提，未加以判斷論列，其判決理由也有不備之處。

台南高分院表示，廖等人於案發後欲將與真鈔最近似錯誤印製鈔票銷毀、事後協調朱男將印章版及小字版鈔票下架、並指示將鈔票正面「中央印製廠」修改為「玩具印製廠」等行為，力阻印章版鈔票淪為供一般人置於流通交換商品、服務狀態此結果發生。

另在黃姓男子向同案朱姓男子購買千元印章版鈔票後，將其中1張持之行使購買牛奶並取得900多元現金，另其中70張交付予張姓男子，而張男持5張向他人行使，其中1次因遭證人發覺有異而未能得逞，惟所行使次數不多，所生損害輕微，且黃已與被害人均達成和解，張也與2名被害人達成和解，並如數賠償其損害。