快訊

獨／高雄分屍公寓梯間留「3神秘箭頭」 疑凶嫌棄屍滴落血跡

創20人頭公司！易沛「第三方支付」涉洗錢逾5億 董事長50萬交保

護理師2個月少逾700人 害急診病患躺地板？衛福部否認揭2原因

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林查獲上億偽鈔 二審大逆轉！5人改判無罪理由曝光

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

雲林檢警前年2月在台北等地查到上游製造供應商，原本印製玩具鈔票工廠，後來改印上「中央銀行」生產，共查扣面額約1.2億多元千元及百元假鈔，一審認廖姓業者等7人犯偽造幣券罪等分判6年至3年4月，二審認廖等5人不構成「意圖供行使之用」要件改判無罪，朱及黃姓2人獲緩刑。

台南高分院指出，原判決對於證人及被告證述，斷章取義，僅截取對於被告廖等人不利部分，而曲解其等所述內容真意，非但有違採證法則，原判決又對廖姓業者於本案新聞報導後，除指示洪姓男子修改相關序號外，更進一步要求其將正面「中央印製廠」修改為「玩具印製廠」，以提高辨識度。

另於2023年1月11日至12日間，要求朱姓男馬手先行將「印章版」及「小字版」鈔票下架改販售辨識度更高舊版鈔票，並與朱取得將印製並販售舊版鈔票共識等事證隻字未提，對上述有利於廖男、楊姓女子、洪男、李男及朱男等5人事證均忽略不提，未加以判斷論列，其判決理由也有不備之處。

台南高分院表示，廖等人於案發後欲將與真鈔最近似錯誤印製鈔票銷毀、事後協調朱男將印章版及小字版鈔票下架、並指示將鈔票正面「中央印製廠」修改為「玩具印製廠」等行為，力阻印章版鈔票淪為供一般人置於流通交換商品、服務狀態此結果發生。

另在黃姓男子向同案朱姓男子購買千元印章版鈔票後，將其中1張持之行使購買牛奶並取得900多元現金，另其中70張交付予張姓男子，而張男持5張向他人行使，其中1次因遭證人發覺有異而未能得逞，惟所行使次數不多，所生損害輕微，且黃已與被害人均達成和解，張也與2名被害人達成和解，並如數賠償其損害。

台南高分院認黃男犯行使偽造通用紙幣罪由3年6月改判2年，緩刑5年，並應向公庫支付15萬元，另張男則由3年4月改判1年10月，緩刑5年，並應向公庫支付10萬元。

台南高分院認為廖男等5人不構成「意圖供行使之用」要件改判無罪，朱及黃姓2人獲緩刑。圖／本報資料照
台南高分院認為廖男等5人不構成「意圖供行使之用」要件改判無罪，朱及黃姓2人獲緩刑。圖／本報資料照

假鈔 鈔票

延伸閱讀

農會改選競爭激烈 雲林大埤農會查獲買票最高2萬元

立委候選人張子孝樁腳請吃海鮮 二審認親友聚餐判無罪

行政治理／招商引資 鼓勵投資雲林

她在ATM領到「有字跡」百元鈔 自助領貨遭退氣炸控：毀損國幣

相關新聞

林姿妙親信詐6500萬落跑 律師頻問被害人1句…審判長聽了也嘆氣

宜蘭縣前公共造產專員許智信詐欺、貪汙6500萬元，宜蘭地院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺取財罪7罪判他12...

交通違規被開單很不爽 罵三字經、攻擊警方通通被法辦

台北市大安警分局上周連續兩天警員巡邏時，取締交通違規民眾，卻被民眾嗆聲，甚至出手攻擊警方，警方強勢捍衛執法尊嚴，逮捕民眾...

創20人頭公司！易沛「第三方支付」涉洗錢逾5億 董座鄭明祈50萬交保

易沛網路科技公司涉嫌成立20家人頭公司透過第三方支付公司洗錢，違法金額逾5億元，檢調人員昨、今發動2波搜索、約談董事長鄭...

雲林查獲上億偽鈔 二審大逆轉！5人改判無罪理由曝光

雲林檢警前年2月在台北等地查到上游製造供應商，原本印製玩具鈔票工廠，後來改印上「中央銀行」生產，共查扣面額約1.2億多元...

農會改選競爭激烈 雲林大埤農會查獲買票最高2萬元

基層農會將於本周六改選，雲林縣大埤鄉傳出首件賄選，58歲李姓會員代表候選人以每票1至2萬元不等代價向會員行賄，今偵查終結...

烏坵海軍陸戰隊上士墜2.5米深孔洞骨折 司令部得賠235萬元

海軍陸戰隊蘇姓上士2021年任職金門烏坵時，為丟棄營區垃圾、廢土，行經庫房旁的坑道，因坑道上方有一僅覆蓋鏽蝕鐵板的孔洞，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。